Sin temor al INE, promueve Segob consulta de revocación

CDMX.- Ante miles de participantes de la Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación de cara a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se celebrará el próximo 10 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo no temer a posibles sanciones del INE.

“Y como aquí hablan con franqueza y no se andan con hipocresías, aquí se los voy a platicar, cuando le dijimos al Ejecutivo que íbamos a venir a Sonora, dijo ¿y a que vas?, nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la Reforma Eléctrica”, le expuso.

“Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con [Alfonso] Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador”.