Soldados rescatan a perrito del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite (video)

El can de la raza boxer fue rescatado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y le fueron brindados los servicios veterinarios para evaluar su condición de salud.

En un video publicado en redes sociales, se observa al marino brindando la reanimación al can que debido a sus heridas, lamentablemente perdió la vida.

El marino hizo todo lo posible por reanimar al perro pero no fue posible, y al percatarse de que el can ya no reaccionaba soltó el llanto.

En redes sociales aplaudieron la labor de el elemento de la Marina.

“Este elemento de la Marina mostró su admirable vocación y su gran humanidad”.

“Su solidaridad y empatía con los indefensos deben ser reconocidos, habla de su gran corazón”, expresaron.