Solicita Sheinbaum revisar tarifas de apps de viaje

CDMX.- Luego que las aplicaciones de Uber y Didi han elevado sus tarifas en las últimas semanas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no le parece correcto ya que afecta el bolsillo de la ciudadanía, por lo que solicitó a la Secretaría de Movilidad revisar la regulación en estos casos ya que únicamente hay un cobro de aprovechamiento.

“Sobre las aplicaciones son esencialmente las de movilidad Uber, Didi, y todas esas aplicaciones y tiene que ver con un asunto de mercado de las propias aplicaciones, no tiene nada que ver con el Gobierno de la Ciudad. No nos parece correcto que eleven los precios, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios, porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía”, apuntó.

Por otro lado, la Jefa de Gobierno comentó que se encuentran fortaleciendo la aplicación de Mi Taxi, que requiere que más número de taxistas se incorporen para hacerla más efectiva, ya que comentó que hay muchos taxistas registrados, pero no usan la aplicación para viajes.