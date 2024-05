Son capaces de tumbar Fondo de Pensiones: AMLO sobre ministros

CDMX.- En su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son capaces de declarar inconstitucional la reforma con la que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

López Obrador señaló que es falso que con este Fondo se busque robar el dinero de las afores de los trabajadores.

“¿Cree que la tumbe la Corte?”, cuestionó la prensa durante la conferencia matutina.

“Son capaces, son capaces de todo. Yo tengo muy mala experiencia ahí, es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías. Son parte de la asociación delictuosa que dominaba México”, respondió el mandatario.

“Pero bueno y qué tal que yo me equivoque y me van a dar mi `¡Tenga para que aprenda!´. Me gustaría, me gustaría”, añadió.