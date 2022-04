“Soy la más interesada en el caso”, Mariana Rodríguez sobre Debanhi Escobar

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, utilizó sus redes sociales para posicionarse sobre el caso de Debanhi Escobar, joven desaparecida y encontrada sin vida.

La primera dama de Nuevo León afirmó a través de sus redes que ella “es la principal interesada” en esclarecer el caso de la joven hallada sin vida este jueves.

En sus historias de Instagram, Rodríguez Cantú afirmó que ha estado pendiente del caso desde el reporte de la desaparición de Debanhi.

Asimismo, se unió al llamado del gobernador, Samuel Garcia para que la Fiscalía publique los detalles del caso.

“Al igual que todos ustedes estamos esperando que nos informe la Fiscalía que fue exactamente lo que sucedió”, expresó.

“Créame que soy la más interesada en que se aclare este caso de Debanhi, en que la familia tenga la verdad, pero los únicos que conocen la investigación pues es la Fiscalía queremos a que la fiscalía salga a dar el minuto a minuto de qué fue lo que pasó ese día y todos esos 13 días de búsqueda”, sentenció.

La también influencer afirmó que “muchos me están escribiendo que sí fue accidente, pero la verdad es que no he opinado porque se me haría muy irresponsable”.

Anteriormente, su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación y exhortó a la Fiscalía a publicar el minuto a minuto de la investigación.