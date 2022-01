Tengo mucha fe en el porvenir: AMLO envía mensaje de Año Nuevo

A través de sus redes sociales, esta día el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de Año Nuevo.

“Le deseo a todos los mexicanos, a todas a todos, de corazón, de manera sincera, que nos vaya bien, que no haya sufrimientos, que haya alegría, felicidad y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices”, dijo el mandatario en un video grabado desde los patios de Palacio Nacional al lado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien invitó a los mexicanos a no perder la esperanza: “Yo creo que el 2022 tiene que ser un año donde vamos dejando atrás esta pandemia porque vienen nuevas cosas, buenas cosas, como también las ha tenido este año”, expresó la historiadora.