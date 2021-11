‘Tercera llamada’ para regreso a clases presenciales, advierte AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que está demostrado que los niños y adolescentes no tienen riesgo de contagio por COVID-19, por lo que no existe justificación para que no asistan a clases presenciales.

“Es importante el regreso a las clases presenciales, tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Ya no hay ninguna justificación o pueden haber para no ser tan estrictos, radicales, pero son mínimas, ya se demostró que los niños no corren riesgo de contagio, es mínimo, y con maestros, madres, padres de familia, se están logrando protocolos sanitarios y se cuide a los niños”, sostuvo.

El mandatario dijo que en el regreso a clases presenciales no se han presentado casos graves de menores contagiados.