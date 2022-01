Titular de Segob se hizo prueba de PCR; tuvo contacto con AMLO recientemente

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, reveló que se realizó una prueba para detectar coronavirus (COVID-19), de la cuál tendrá los resultados en las próximas horas.

Esto luego de que Adán Augusto tuviera contacto en reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a Ómicron, variante del COVID-19 el pasado fin de semana.

La mañana de este viernes, durante la habitual ‘Mañanera’ desde Palacio Nacional, el funcionario comentó que la salud del Presidente es favorable y que sus síntomas han logrado reducir, incluso dijo que se reunieron con él, el secretario de Hacienda y López Hernández.

“Hoy me realice una de esas pruebas PCR que seguramente en el transcurso del día tendremos el resultado, más allá de si tuviese o no síntomas que pues yo afortunadamente no he tenido ninguna manifestación (del virus)”, refirió.

Por otra parte, López Hernández dijo que no solo se trata de aplicarse la prueba de detección del virus, si no que además se deben de tomar las medidas como el lavado de manos, uso de gel antibacterial, la sana distancia, evitar aglomeraciones, etc.