‘Todos deben acudir a la Cumbre de las Américas’, dice Ebrard

SAN SALVADOR, SLV.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, insistió en que la próxima Cumbre de las Américas no debe excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua, de lo contrario sería mejor cambiarle el nombre a dicha reunión.

“Absolutamente porque si es Cumbre de las Américas no puede faltar nadie, y si no, entonces hay que cambiarle el nombre y que no sea cumbre de las Américas, que sea reunión de trabajo, pero Cumbre de las Américas y así se lo hicimos saber implica a todos los países de las Américas”.

Destacó el funcionario que el Presidente de México expondrá la necesidad de invertir en la región para generar desarrollo.

“Ayer el Presidente decía que no se han invertido todavía y es cierto, no se han invertido y, sin embargo, vemos que hay inversiones enormes cuando hay guerra, entonces seguramente ese va a ser un planteamiento que va a ser el Presidente”.

“México decidió, el presidente López Obrador que (guatemaltecos) coticen IMSS, que los apoyen sus empleadores como debe ser, según la ley, y que sean incluidos en lo que son servicios médicos, es un gran paso para México porque es lo que le estamos demandando a Estados Unidos”.

Señaló que ese será a uno de los temas que se abordará en la Cumbre de las Américas, para junio próximo en Los Ángeles, California, pero “estamos poniendo el ejemplo, la muestra”, dijo.