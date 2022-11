Toman ‘profes’ oficinas de Educación en Veracruz

VERACRUZ, VER.- Todas las subdelegaciones y supervisiones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fueron tomadas por profesores en protesta por la falta de pago al incremento salarial del 1, 2 y 3 por ciento.

Integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (Sdetev) iniciaron las protestas que se llevan a cabo desde ayer sin afectar los planteles educativos.

El secretario general de dicha organización, Arturo Hernández Martínez, informó que participan 4 mil 500 agremiados.

Recordó que el aumento salarial a los trabajadores de la educación fue por mandato del presidente desde mayo, sin que se los hayan pagado.

“Las autoridades educativas nos pidieron paciencia y que no nos preocupáramos porque si se nos va a pagar. No se trata de decirnos si se va a pagar o no, se trata de una obligación que el patrón tiene que asumir”.

Precisó que habían contenido la toma de las instalaciones desde la quincena pasada.