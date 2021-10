Trabajadores de limpia tiran basura afuera de casa del alcalde en Oaxaca (video)

En el montón de basura, los empleados dejaron una pancarta que decía ‘Para el peor presidente de Oaxaca’, firmada por el sindicato independiente 3 de marzo.

Además de esta acción, los trabajadores suspendieron el servicio y bloquearon algunos puntos de la ciudad.

El edil no se ha pronunciado al respecto y no ha sido sensible de atender sus planteamientos.