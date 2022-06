Triunfos de la 4T en comicios favorecen a Monreal

CDMX.- El distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pasado factura al senador Ricardo Monreal. Su figura se ha visto debilitada en el grupo parlamentario de Morena al no ser considerado como uno de los presidenciables de Palacio Nacional.

Sin embargo, en la ola de la 4T del domingo 5, que ganó cuatro de las seis gubernaturas en juego, podría beneficiar al zacatecano rumbo a 2024 porque estuvieron bajo su coordinación en la bancada tres senadores que se impusieron en las recientes elecciones: Julio Menchaca (Hidalgo), Salomón Jara (Oaxaca) y Américo Villarreal (Tamaulipas). Además, en Quintana Roo ganó Mara Lezama, cercana a Monreal.

La operación del líder senatorial impidió un sisma en Quintana Roo, donde la aspirante Marybel Villegas, senadora por Morena de origen priista, desistió de la pelea interna por la candidatura y terminó por levantarle la mano a Lezama el día de su registro, en febrero último.

El último día de la elección, una vez que los resultados parecían irreversibles, el coordinador de Morena en el Senado felicitó a los mencionados ganadores.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dice que el gran ganador de la elección del domingo 5 fue López Obrador.

Pero dada su cercanía con los nuevos gobernadores, ¿espera contar con su apoyo para sus aspiraciones presidenciales? se le cuestionó a Monreal.

“Van a actuar con mucha institucionalidad. Aunque son mis amigos y conviví con ellos mucho tiempo, etapas y jornadas políticas, mi intención no es de ninguna manera forzarlos o que puedan ellos respaldarme en mi aspiración personal. No, a los verdaderos amigos no se les compromete”, dice.