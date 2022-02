Trump alaba acciones de Putin con Ucrania; EUA debería hacer lo mismo con México, dice

Y continuó: “Nunca había visto más tanques del Ejército (que el de Rusia tiene en Ucrania) para mantener la paz, pero piénsalo, aquí hay un tipo que es muy inteligente, él sabe muy bien lo que hace”.

Trump dijo que esta situación nunca hubiese pasado con él como presidente de EUA: “Lo que salió mal fue una elección amañada y lo que salió es un candidato que no debería estar ahí, un hombre que no tiene idea de lo que está haciendo”, dijo sobre Biden: “Ni siquiera es imaginable. Esto nunca habría pasado. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Biden? No hubo respuesta. No tenían (una respuesta para eso). Es muy triste, muy triste”.

