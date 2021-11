Tunden en redes a Felipe Calderón por acudir a COP26; dicen es empleado de Iberdrola

El ex presidente de México, Felipe Calderón , causó gran polémica en redes sociales por haber asistido a la Cumbre del COP26 pues según los usuarios de internet, el ex mandatario acudió en representación de la empresa Iberdrola o Repsol.

Felipe Calderón, por su parte, desmintió la información; argumentando que no formó parte de Iberdrola al concluir su administración.

“Con todo respeto, pero el presidente @lopezobrador_ miente. Yo no me fui terminando mi administración a formar parte del Consejo de Administración de @iberdrola. Al salir fui invitado por la Universidad de @Harvard a hacer una estancia académica como ‘Global Leader Fellow’ en KSG”, expresó en ex mandatario en sus redes sociales.