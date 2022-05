Turista denunció abuso sexual de un guardia de un hotel de Quintana Roo

Una turista de 20 años, originaria de Ciudad de México, denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un guardia de seguridad del hotel Ocean Coral & Turquesa, ubicado en la carretera Cancún-Tulum, en Quintana Roo.

La víctima, de nombre Regina H. narró a este medio que se hospedó en el lugar con su pareja, a quien esperaba en la planta baja del hotel el viernes, alrededor de la 01:00 horas, sin embargo, debía subir para darle las llaves, por lo que el guardia se ofreció a llevarla al cuarto.

Cuando ambos comenzaron a subir las escaleras, el hombre tomó por la fuerza su mano y la obligó a tocarle los genitales, para después quitarle el celular, el cual puso en modo avión, por lo que su novio no logró comunicarse con ella.

“Yo estaba esperando a mi novio que había ido a la habitación, se me hacía mucho tiempo que estaba tardando, y accedí a ir por que dije ‘o me lo encuentro en el camino o en la habitación’ pero la persona no me estaba llevando a mi habitación”, lamentó.

“En un punto, escucho a mi novio buscándome y camino hacia donde está, ésta persona me lleva con él y le entrega el sobre sin la llave de la habitación, por lo que avisó por el radio que bajaríamos por otra llave, entonces deben tenerlo identificado desde el momento uno”.

Más tarde, la víctima intentó denunciar pero tuvo que esperar a que fuera de día para hacerlo.

Al respecto, el hotel emitió un comunicado en el que aseguró que ya se atendía el caso, por lo que entregó las grabaciones de video de los sistema de seguridad para que continúen las indagatorias.

“El hotel ha facilitado tanto las grabaciones disponibles de las cámaras de seguridad como los datos de identificación del presunto agresor, que es empleado de una empresa externa y quien fue separado de su puesto de trabajo de forma inmediata”, se leyó en el comunicado.

“En ningún caso se está encubriendo ni se encubrirá a ningún agresor por parte del hotel”.

Sin embargo, la joven acusó que la administración le informó al inicio que no todas las cámaras de seguridad de el lugar servían, por lo que desconoce el material que fue entregado a la Fiscalía General del Estado.

Tras esta denuncia, la víctima compartió en publicaciones comentarios de otras mujeres que también sufrieron acoso en las instalaciones del Ocean Coral & Turquesa durante sus estancias.

“Hola, yo fui hace dos años al hotel Ocean Coral y me sucedió algo similar, uno de los empleados me acosaba demasiado”, se lee en uno de los testimonios.

“Fui cuando tenía como 12 años (hace 13) y el encargado de quitar sargazo de esa playa me enseñó su pene y me quedé callada por pena y porque nadie me iba a creer”, comentó otra víctima.

“Cuanto tenía 14 años estaba de vacaciones con mi familia y se me ocurrió regresarme sola al cuarto, en el elevador un trabajador me hacía muchas preguntas y me dio un beso en la mejilla sin mi autorización”, detalló una mujer más.

La joven pidió a las autoridades no cuestionar a las víctimas y sí hacerlo con los agresores, pues fue revictimizada durante la toma de declaraciones.

Con información de medios