Turistas, droga y violencia:

En el tramo que va de Cancún a Tulum se han producido incidentes relacionados con bandas criminales en los que han muerto o resultado heridos visitantes internacionales. Pero eso no ha detenido a los vacacionistas.

Los titulares en México han sido estremecedores. Dos mujeres murieron en fuego cruzado cuando bandas rivales empezaron a disparar en un restaurante concurrido en una acera de Tulum. Unos hombres armados se enfrentaron en una playa cercana a Puerto Morelos mientras los turistas se refugiaban en un hotel Hyatt. Un sicario compró un pase de un día con todo incluido en un hotel en Playa del Carmen para dispararle a uno de sus blancos en el bar de la alberca.

Pero la oleada de incidentes violentos ocurridos en los últimos meses en la Riviera Maya, la franja de playas caribeñas que se extiende unos 130 kilómetros al sur de Cancún hasta las ruinas mayas de Tulum, no parece haber asustado a los millones de viajeros que llegaron el año pasado para disfrutar de unas vacaciones pandémicas en la playa, bucear en los arrecifes de coral o bailar en los bares bohemios.

“Todo es violencia relacionada con las drogas, así que no nos afecta”, dijo Elizabeth Sedgemore, de 50 años, de Seattle, quien paseaba por Puerto Morelos un mediodía reciente en busca de un restaurante con su marido, Gregory, de 59 años. Él añadió: “Simplemente no nos ponemos en situaciones en las que vayamos a tener problemas. No nos drogamos, no traficamos con drogas, no salimos hasta tarde, así que nos sentimos muy seguros”.

Los turistas parecían tomarse las normas más a la ligera que la mayoría de los mexicanos, quienes sufrieron mucho en la pandemia. México ha confirmado más de 315 mil muertes por COVID-19, pero los expertos creen que el número es mucho mayor. Las cifras del gobierno muestran que el exceso de mortalidad —el número de muertes por encima de lo que habría que esperar en condiciones “normales”— superó los 667 mil fallecimientos durante la pandemia.

Pero mientras otras zonas turísticas aplicaban restricciones, Tulum, que comercializa su espiritualidad hippy chic, siguió de fiesta, y en noviembre de 2020 acogió un festival de cinco días que se convirtió en un evento superpropagador del coronavirus.

Ahora que los turistas han regresado en todo su apogeo a la Riviera Maya, los problemas más profundos están saliendo a la luz. Al lado de los ostentosos hoteles todo incluido de la región están los pueblos en crecimiento en los que operan abiertamente bandas delictivas que venden drogas y extorsionan a los negocios locales, según autoridades.

“Desafortunadamente vienen personas que, fuera de tener unas vacaciones turísticas, de descanso, de esparcimiento, vienen a consumir drogas, vienen a tomar alcohol”, dijo Óscar Montes de Oca, fiscal general del estado de Quintana Roo. “Vienen a hacer cosas que no harían en su lugar de origen. Y esa demanda provoca que aquí haya oferta, y ahí se generan todos los conflictos”.

Las señales de alerta llevan varios años encendidas, sobre todo en la ciudad más grande de la región, Playa del Carmen, donde un ataque a un festival internacional de música en 2017 mató a cinco personas. En 2019, unos atacantes abrieron fuego en un bar local al que acudía la clase trabajadora, y murieron siete hombres.

Lo que es nuevo es que las bandas han llevado sus batallas al corazón de las zonas turísticas.

Reacción a una ofensiva

Las autoridades locales afirman que la última ronda de violencia es una reacción a los esfuerzos del estado por reprimir la delincuencia, después de que las fuerzas del orden fueran ignoradas por los anteriores gobiernos estatales. La policía ha desplazado a los cárteles de las playas y las calles principales, donde los traficantes venden recuerdos u ofrecen masajes como fachada. Las investigaciones sobre las bandas criminales que venden drogas en restaurantes y bares han llevado a la detención de cientos de líderes de bandas, dijo Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Los grupos quieren “seguir en estos espacios, que les dan ganancias exorbitantes”, dijo.

Con la inversión en capacitación y tecnología policial, los índices estatales de homicidios y la mayoría de los delitos violentos han disminuido en los últimos tres años, dijo Montes de Oca, pero reconoció que la violencia reciente ha creado un problema para el estado.

Más de 6.6 millones de turistas extranjeros volaron a Cancún y la Riviera Maya el año pasado, según la Secretaría de Turismo de México, y otros más llegaron en cruceros o en vuelos nacionales mexicanos, y todos ellos, excepto un puñado, disfrutaron de unas vacaciones tranquilas.

Desde el estallido de la violencia en zonas turísticas, las fuerzas del orden de Quintana Roo se apresuraron a anunciar detenciones.

Creciente número de turistas

Por ahora, parece que la mayoría de los turistas que han oído hablar de los asesinatos parecen dispuestos a sopesar los riesgos y hacer el viaje.

En diciembre, cuando cuatro de los cinco miembros de la familia de Pam Singh tuvieron COVID-19, ella decidió que “teníamos que sacar algo bueno de esto” y reservó unas vacaciones para aprovechar la inmunidad de la familia.

Singh, de 47 años, quien vive en Brooklyn, ya había viajado a Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano, y buscaba un destino al que fuera fácil llegar.

Investigando en internet, se decidió por una semana en un hotel con todo incluido en Puerto Morelos, que prometía actividades para sus tres hijos y buena comida.

También vio las noticias sobre la violencia. “No me pareció especialmente alarmante”, dijo por teléfono desde su hotel, y señaló que el complejo está en un área cerrada. “Entiendo que era algo fuera de lo común para la región”.

Miedo a las bandas criminales

Algunos restaurantes locales ven la venta de drogas como un “mal necesario”, dijo el propietario de un restaurante que conoce el problema y pidió no ser identificado por su nombre por temor a represalias violentas. Los cárteles llegan y obligan al restaurante a colocar a un traficante dentro del local o en la entrada, dijo. Los propietarios no acuden a las autoridades porque temen que la corrupción de la policía haga que su denuncia llegue a las bandas criminales.

“Siempre hay una opción”, dijo James Tobin, agente de bienes raíces de Cancún y activista contra la delincuencia que ahora forma parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal. “La opción es denunciar o cerrar”.

Otros empresarios coinciden en que el gobierno ha mostrado voluntad para atacar al crimen y señalan las detenciones realizadas después de cada incidente, así como las investigaciones más amplias para determinar a los líderes de las bandas criminales.

Nada de eso parecía preocupar a Angelica y Vincent Shields, de Nueva York, quienes tienen más de 70 años y vienen a Puerto Morelos desde hace dos décadas. “Nos vacunamos y nos subimos al avión”, dijo Shields.

“Venimos aquí por un mes y nos sentimos seguros”, dijo Angelica Shields, quien dijo estar tranquila por la presencia de la Guardia Nacional.

“Solo me gustaría decir: ¡Viva México! La gente es genial y la comida es fantástica”. Sin olvidar, añadió, las margaritas. c. 2022 The New York Times Company