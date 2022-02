Ucranianos en México, con miedo e incertidumbre

UCRANIA.- A Marta Koren, de 27 años, quien lleva 4 radicando en la Ciudad de México, la asaltan el miedo y la incertidumbre.

Su madre y su abuelo aún se encuentran en Kiev y se resisten a salir: “Hace un mes invité a mi mamá y a mi abuelo a visitar la Ciudad de México, pero se negaron porque quieren quedarse a defender mi país”.

De profesión piloto aviador, Marta espera que el gobierno mexicano endurezca su postura hacia la administración de Vladimir Putin. La joven se casó en México hace dos años y junto a su esposo, quien también es piloto aviador, ayuda a personas en desgracia, como en las inundaciones del 7 de septiembre de 2021 en Tula, Hidalgo.

Añade que por el momento no puede regresar a Ucrania, pero si estuviera allá tomaría un arma para defender a su nación.

Sviatoslav es un ucraniano de 28 años quien, desde hace tres semanas, llegó a México de visita, pero dice que este domingo regresará a su patria.

“No, no tengo miedo. Lo que siento es rabia... coraje, porque es la ambición del [presidente ruso, Vladimir] Putin la que generó esta guerra, por la que perderán la vida muchos inocentes”, dice.

Afirma que le preocupan su mamá, su hermana, su novia y sus abuelos. Habló y los vio esta mañana a través de una videollamada, pero se siente intranquilo: “Los rusos, comenzando por Putin, son unos asesinos. No les interesan los ancianos ni los niños, matan a sangre fría... sin ninguna clase de remordimiento (...)

“Si tuviera alas, me iría en este preciso momento. Fue el horror lo que vi y lo que seguramente ocurrirá con los rusos asesinos. Si he de morir, que sea peleando y con mi gente. No me importa”.

Hará un largo recorrido, puesto que, comenta, no hay vuelos con destino a Ucrania.

Elena Levchenko, ucraniana radicada en Querétaro, declara: “Todo mi corazón está ahorita en Ucrania, me siento muy nerviosa, toda la noche estuve llorando, estuve pensando en mi país, en mi familia, pero sobre todo en los niños que van a vivir todo eso, una guerra (...) cruel porque mucha gente va a morir y a sufrir, no quiero guerra en mi país”.