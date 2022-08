Un menor de edad entre las 11 víctimas de la violencia Ciudad Juárez

El menor, detalló el fiscal, resultó herido luego de un ataque a una tienda de conveniencia y posteriormente falleció . Las autoridades no detallaron la edad del menor.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no se trató únicamente de un enfrentamiento entre grupos criminales contrarios, sino que también se atacó a la población civil.

“Algo que no se había presentado, y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente; esto es lo más lamentable del asunto”, lamentó el mandatario

Con información de medios

Anuncio