Venezuela: Va oposición a elecciones tras 5 años

CARACAS, VEN.- Venezuela vive hoy unas elecciones locales y regionales que servirán para tomar el pulso político de un país en el que la polarización ha ido dejando paso a la desidia y que supondrá la primera vez, desde 2017, en que la oposición llama a sus simpatizantes a acudir a las urnas.

Tras hacer varios llamados a la abstención, el principal reto de los detractores del Gobierno de Nicolás Maduro es el de seducir a una ciudadanía mayoritariamente cansada y que, según las encuestas, quiere un cambio en el país.

No obstante, los numerosos llamados a no participar en los años previos han hecho mella en los posibles simpatizantes de la oposición, que desconfían ahora de acudir a las urnas al considerar que las condiciones no son óptimas.

Sin embargo, se presume una alta abstención este domingo entre los potenciales votantes de la oposición, con lo que el número de participantes en las elecciones será uno de los datos clave.

A esa abstención se suma la migración que la ONU estima en cerca de 6 millones de venezolanos que han abandonado su país en los últimos años, la mayoría de ellos, mayores de edad.

La gran novedad en estas elecciones será la presencia de una Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), la primera que envía el bloque comunitario en 15 años.

Pese a las múltiples confusiones –algunas interesadas– que ha generado, la MOE-UE está desarrollando su labor y emitirá su informe preliminar el próximo martes, dos días después de los comicios, tal y como es habitual.