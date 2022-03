‘Vivo un dolor que jamás pensé sentir’: ucraniana pide a México que se hable de la guerra

Existe una disposición entre los civiles para defender su territorio que ha dejado al gobierno ucraniano lejos de estar abandonado. Sus comunicados para invitar al pueblo a unirse al ejército se han encontrado con manos listas para tomar las armas provistas.

“Quiero que todos en el mundo entiendan que no somos rusia (sic) y que no necesitamos ningún soldado ruso en nuestro terreno”, escribió Yeremenko y especificó que ya no va a “usar mayúsculas para escribir el nombre de esta nación”.

“Cualquier persona en el mundo puede apoyar a Ucrania”, instó y añadió una lista de maneras en las que la comunidad internacional puede involucrarse.

* Comparta la información sobre la guerra ruso-ucraniana en su idioma nativo, las imágenes del daño en nuestras ciudades y las fotos de los ucranianos asesinados.

* Done a nuestro ejército. Enviar comida y ropa a nuestros defensores, es muy importante.

* Protesten en las calles de sus ciudades contra Putin.

* Pidan a sus gobiernos que usen su poder para detener esta devastadora guerra.

De acuerdo con un comunicado de la Rada Suprema de Ucrania (parlamento), el Ministerio de Salud reportó que más de 500 médicos extranjeros están listos para brindar atención médica en Ucrania y añadió que los registros siguen abiertos.

“Tengo tantas cosas en la cabeza ahorita, que no sé qué decir”, expresó Yeremenko y firmó su carta con una “famosa cita ucraniana” como despedida.

“Si rusia (sic) deja de luchar, no habrá guerra. Si Ucrania deja de luchar, no habrá Ucrania”, y advirtió que si Ucrania deja de luchar tampoco habrá Europa. “Necesitamos todo su apoyo”.