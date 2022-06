Voto del descontento definirá elecciones: Federico Berrueto

Salvo lo que ocurra en el estado de Aguascalientes, el signo distintivo de la jornada electoral de este domingo, en las seis entidades de la República que elegirán a quien asumirá el relevo en el Poder Ejecutivo, será el de la alternancia porque, de acuerdo con los sondeos de opinión, en las urnas triunfará un partido distinto al que actualmente está gobernando, destacó el analista político Federico Berrueto, en entrevista para VANGUARDIA.

“A muchos observadores se les olvida quién está gobernado”, destacó Berrueto, al recordar que “Morena no gobierna ninguno de los estados” cuya gubernatura está en juego, razón por la cual, desde su perspectiva, “un solo estado que ganara” sería suficiente para declarar una jornada victoriosa.

Por ello, abundó, es necesario considerar quién gana y quién pierde, “a partir de quién está gobernando”, porque entonces la lectura que puede hacerse de las previsiones de la jornada comicial son distintas.

Desde esta perspectiva, para Berrueto el gran perdedor de este domingo será el Partido Acción Nacional, pues cuatro de las gubernaturas en competencia son actualmente encabezadas por dicho partido y, si las previsiones se cumplen, solamente retendría una de ellas: Aguascalientes.

“Incluso si ganara Durango (la alianza PAN-PRI-PRD), quien lo va a ganar es un candidato de perfil priista”, por lo que “en el balance que cada partido debe hacer, el principal perdedor sería Acción Nacional y el gran ganador sería Morena porque no tiene nada qué perder”.

Respecto del PRI, que gobierna Oaxaca e Hidalgo, entidades en las cuales se proyecta una derrota de sus abanderados, el analista consideró que, la posibilidad de triunfo existente en Durango es un hecho “no menor, porque el PRI no ha ganado nada desde hace muchísimos años”.

La alternancia que seguramente se observará en los gobiernos estatales, precisó Berrueto, será producto del “voto del descontento” que se está registrando en las elecciones locales de todo el país.

¿Cuál es el origen de este descontento? “Pueden ser las marcas (los partidos), pero también pueden ser los gobiernos” y por ello, salvo en Aguascalientes, lo que se observa es que no habrá continuidad en las administraciones estatales.

Sin embargo, advirtió, el hecho de que el voto del descontento pueda favorecer a Morena en la elección de este domingo no significa que conquistarán el poder para siempre, pues el electorado puede quitárselos en la siguiente elección, pues hoy, debido a que “no traen desgaste electoral” pueden ganar elecciones, pero podría ser cuestión de tiempo que eso se modifique.

Puso como ejemplo de esta posibilidad el estado de Veracruz, cuya gubernatura se renovará en 2024. “¿Votará la gente por Morena en el 24 como está gobernando (en esa entidad)? Pues no se sabe”.

No impacta a Coahuila

Respecto de los posibles efectos reverberantes que las elecciones de este domingo pudieran tener en los comicios del año próximo, cuando se renovarán las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, Berrueto Pruneda consideró que serán los factores locales los que definan el rumbo de estas elecciones y no los elementos externos.

Por el contrario, dijo, la forma en que se definan las elecciones de estas dos entidades tendrá un impacto mayor en la decisión que la oposición debe tomar, de cara a la sucesión presidencial, sobre ir o no como un bloque unido a enfrentar a quien postule Morena.

En particular, afirmó, la elección en el Estado de México va a “dar la pista” sobre cómo podría comportarse el electorado metropolitano de la Ciudad de México en 2024 y si la debacle que sufrió Morena en esa región –en 2021– se repetirá o no, lo cual sería un indicador muy importante no solamente para la definición de la contienda presidencial, sino sobre el posible retorno de la pluralidad al Congreso de la Unión.

