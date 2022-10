‘Yo soy de Coahuila, es un estado de gente buena, espero que elija bien’: AMLO sobre candidatos de Morena a gubernatura

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que la candidatura por Morena a la gubernatura de Coahuila depende de los coahuilenses y no de él, haciendo referencia a que en anteriores gobiernos lo decidía el presidente.

“Yo soy de Coahuila, es un estado de gente buena, el que diga la gente (...) espero que el pueblo elija bien”, responde al ser cuestionado sobre a quien considera más apto para ser el candidato de Morena a gobernador de Coahuila en 2023, entre Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar y Ricardo Mejía Berdeja.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es cierto’... AMLO confirma que Sedena sí busca crear aerolínea y hoteles como lo reveló Guacamaya Leaks (video)

AMLO indicó que el candidato de Morena para el gobierno de Coahuila será definido mediante encuesta, por lo que descartó que haya ‘dedazo’.

Publicidad

“Yo espero que el pueblo de Coahuila elija bien, en Morena según la información que tengo, va a ser con encuestas y los que mencionan van a una encuesta y la gente de Coahuila va decidir, no soy yo, ya no es el tiempo de antes en que el presidente era el que nombraba los gobernadores, no, es la gente de Coahuila porque esta es la democracia”, externó.

El mandatario recordó a los personajes ilustres de Coahuila, como los revolucionarios Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, además de Eulalio Gutiérrez.

“Me considero de ese estado, de Coahuila es el apostol de la democracia, ahí nació Francisco I. Madero, también de Cuatrciénegas don Venustiano Carranza, también el presidente de la Convensión de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez. Madero único, ese se adelantó a nuestro tiempo, defensor d elas libertades , de la democracia y Carransa que también fue bueno como presidente, el que impulsó la Constitución de 1917”, señaló López Obrador.

Publicidad