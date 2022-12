Zacatecas: ‘Autoridades nos dejaron a la buena de Dios’ narran víctimas de narcobloqueos

ZACATECAS, ZAC.- “¡Quedamos en manos de los criminales por muchas horas!”, “¡las autoridades nos dejaron solos, en la indefensión y a la buena de Dios!”, “perdimos nuestro patrimonio, pero no tiene caso denunciar, tenemos miedo que nos identifiquen y haya represalias, preferimos nuestra vida y comenzar de cero”, son algunas de las frases que compartieron varias de las personas que se vieron afectadas por los bloqueos que realizó el crimen organizado en diferentes puntos carreteros y casetas de Zacatecas.

Alrededor de las 19:00 horas del domingo, se reportó un intento de motín y de fuga dentro del penal varonil de Cieneguillas, en la capital del estado. A la par, grupos delictivos realizaron bloqueos.

La situación de caos en las carreteras se prolongó por varias horas.

“Es una burla que las autoridades digan que no pasó nada, sólo porque no hubo muertos. [Que pidan] que regresemos a la normalidad, cuando no saben que la gente que quedamos como rehenes en esos bloqueos perdimos la paz, la tranquilidad, seguimos en shock. La gente fue la que ayudó a los afectados, pero jamás la autoridad”, denunciaron los ciudadanos.

José (nombre ficticio) es comerciante. Viajaba en su camioneta con sus tres hijos menores de edad; habían terminado de vender en la comunidad de Chaparrosa, en Villa de Cos, y al regresar a Fresnillo, en el tramo de la carretera Bañón-Santiaguillo, vieron que hombres armados disparaban a los vehículos.

“Nos apuntaron, lógicamente importaba más la vida de mis hijos que mi troca. Nos bajaron con violencia y me dijeron que me fuera y que les dejara mi camioneta, porque la iban a tronar, pero me querían agarrar a uno de mis hijos; yo lo agarré fuerte y me los llevé corriendo como pudimos entre los matorrales. De pronto escuché una explosión, ya supe que esa era mi camioneta. Y, sí, ahí se quemó todo, toda mi mercancía, mi negocio, me quedé sin nada de patrimonio”, relató.