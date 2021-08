Para nadie es nuevo que México es un país desigual. Hay muchos motivos y/o argumentos que se han discutido académica y políticamente en los últimos años. En lo personal, considero que la desigualdad tiene que ver con la ausencia de herramientas para el desarrollo de las personas, entendidas como la educación y el capital social, principalmente. ¿Por qué? El ir a la escuela no sólo nos da conocimientos, nos abre la puerta a un mundo de posibilidades, nos muestra al mundo y nos presenta nuevas realidades que tal vez ni imaginábamos a través de los libros y de las personas con las que interactuamos como los maestros, las y los compañeros de clase, entre otros. Aunado a esto, la escuela también es el espacio seguro de muchas personas que viven violencia en casa o en sus entornos cercanos, de cualquier tipo, doméstica o por el crimen organizado, por mencionar algunas.

En este orden de ideas, hablar del no regreso a clases de las escuelas públicas nos debe transportar a otro nivel de análisis para entender qué va mucho más allá de saber si las niñas y niños “perderán” otro ciclo escolar o no. Por ejemplo, en Coahuila solamente 433 escuelas públicas (de 3 mil que existen) están en piloto para la vuelta a clases hoy. Cualquiera diría que no está nada mal, de las 70 que empezaron en mayo, aumentaron en casi 600 por ciento. No, no está mal. Pero, ahí viene el

asunto.

Las niñas y niños de preescolar y educación básica que estaban en escuelas privadas, si no siguieron en línea, estuvieron en estas llamadas “escuelas burbuja”. ¿Qué es esto? Grupos de cuatro o cinco mamás se ponían de acuerdo para contratar una o dos maestras y tener en su casa o en algún espacio alterno a sus hijos, no más de 10 o 12 niñas y niños de las mismas familias. Es decir, éstas niñas y niños jamás dejaron de estudiar e iban más rápido que cualquiera que estuviera con “Aprende en Casa” en la televisión, y mandar sus tareas vía WhatsApp. A esto hay que sumarle que desde que inicio la pandemia (marzo 2020) se habla entre 26 por ciento y 30 por ciento de deserción escolar, es decir 3 de cada 10 alumnos que estaban inscritos a principios del 2020 ya no lo están hoy.

Desde finales del 2020 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU) ya hablaba que la región tardaría 20 o 30 años en recuperarse económicamente de la pandemia. Entonces, que las escuelas públicas no estén funcionando, sólo le suma años a esta estadística.

Quiero dejar claro que coincido totalmente que el regreso a clases debe ser ordenado, planeado y con los recursos suficientes. El colectivo Niñez Esencial en Nuevo León ha elaborado guías y protocolos muy buenos para ello. La iniciativa de Samuel García de convocar al empresariado y todo tipo de instituciones para rehabilitar las escuelas; es totalmente acertada porque no hay dinero que alcance para esta labor titánica y las consecuencias en el mediano y largo plazo son enormes, casi inimaginables. Sé que algunas dirán que no podemos estar peor, que ya hay 52 millones de pobres en México, que es lo mismo.

No, no es lo mismo. Los últimos números de Coneval nos lo demostraron, la pobreza aumento entre el 12 por ciento y 17 por ciento (depende qué tipo y dónde). Yo sí creo, es más, estoy segura de que vamos a estar peor si seguimos por dónde vamos. Pero, no todo son malas noticias. Todas y todos podemos hacer algo para que esto cambie. Más de uno estará pensando “¿qué puedo hacer yo? Eso es trabajo del gobierno”; sí y no. ¿Por qué? Me gusta mucho un proverbio africano que dice: “se necesita toda una comunidad para educar a la niñez”; no puede haber cosa más cierta en este momento de crisis. Las crisis son oportunidades para reinventar sistemas completos. Aprovechémosla.

Debe ser compromiso de todas y todos recuperar las escuelas públicas en México.

¿Quién se apunta? Recuperemos 1 o 2 escuelas, no pensemos que faltan 200 mil escuelas. Una a una haremos la diferencia y nuestro trabajo como #CiudadanosdeTiempoCompleto. ¿Te animas? Escríbeme. Nosotros podemos hacerlo.