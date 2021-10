2ª llamada, Clara Luz ya se va al gabinete de AMLO

Les platico: El pasado 28 de septiembre anuncié en esta irreverente columna que Clara Luz Flores Carrales se va en este mes de octubre a ocupar la titularidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También escribí que de no ser por la intrigosa y grillera de Tatiana Clouthier, Clara Luz sustituiría a la ex reportera de los periódicos “La Afición” y “La Jornada”, Rosa Icela Rodríguez, como Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

La hija del Maquío no termina de asimilar que no haya sido ella la candidata de Morena a la gubernatura de NL y por eso es hoy por hoy la grilla mayor del Templo Mayor, ese desde donde despacha desde su púlpito el presidente de México.

Aquí está la liga donde toqué esos temas y otros relacionados:

https://detona.com/articulo/1-tan-facil-que-hubiera-sido-preguntarle-waldo

Toco de nuevo este tópico porque algunos colegas, o no leyeron o se hacen güeyes, porque están publicando como si fuera rumor lo de la incorporación de Clara Luz al equipo nacional de Andrés Manuel.

¿Cuál rumor?

Ella está lista para irse a moverle a un caldo al que le sabe bien: la seguridad, y tendrá nomás por por un tiempo como jefa a la señora que se confundió -sí chula- cuando dijo que México está conformado por 50 entidades federativas.

La seguridad nacional no es para andar baboseando como lo han hecho Alfonso Durazo en su “Guarida” Nacional, y aquí en NL el soplón de agencias norteamericanas, Aldo Fasci, que logró su cometido al ser ratificado como secretario de seguridad pública de NL por el gobernador Samuel García.

Más de 100,000 muertes violentas en lo que va del mandato de AMLO -misma cifra alcanzada durante los 6 años de EPN- y los nuevoleoneses en manos del crimen organizado son las cartas de presentación que mueven a reflexionar cuál es la estrategia -si la hay- en materia de seguridad en esos dos escenarios.

Como Clara Luz sí le sabe a ese tema, habrá qué esperar que el panorama nacional muestre una baja en los indicadores delictivos.

Pero como Aldo no solo no le sabe, sino que le falta humildad y le sobra arrogancia para pedir ayuda -no presupuesto- habrá qué esperar la “caladita” que los delincuentes tradicionalmente le dan a los nuevos gobernadores o alcaldes.

De hecho ya le dieron una probadita, con el asesinato a mansalva, a unas cuantas horas de haber asumido en el puesto, del joven jefe de la policía de Cadereyta.

El Bronco sabio

A pesar de las muchas críticas que se merece el Bronco Rodríguez por su nefasto “gobierno”, les voy a platicar una buena que se aventó hace dos años.

El 4 de enero del 2019, en plena debacle de la seguridad de NL y ante la ola creciente de reclamos de la ciudadanía, Fasci se hizo la víctima y le ofreció al Bronco su renuncia.

Éste no se la aceptó y aunque muchos le mentaron la madre por no haber aprovechado semejante flan que hubiera puesto a Fasci de patitas en la calle, lo ratificó para que al quedarse en el puesto, aguantara las cacayacas por el desmadre que ha provocado.

Hace siete días volvió a hacer lo mismo: al arreciar las críticas ante Samuel por querer sostenerlo como secretario de seguridad pública, Fasci ofreció su renuncia a los diputados del Congreso local.

Acto seguido, el gobernador lo presentó en sociedad al lado de los integrantes de su gabinete y en mi más reciente artículo al respecto, consideré tal acción como un acierto, porque es mejor pedirle cuentas a un subordinado, que a un fugado.

Aquí está la liga para que recuerden los detalles.

https://detona.com/articulo/los-prietitos-del-arroz

Resumen: Clara Luz se va a hacer lo que sabe y de su desempeño allá dependerá que AMLO la ponga en lugar de Rosa Icela. Bien por México.

Y aquí en NL, ni modo, a aguantar a Fasci y sus desplantes de divo de refrigerador.

Lo bueno es que el gobernador dijo, así como no queriendo la cosa, que el mentado Aldo va a estar nomás unos cuantos meses, porque de que hay buenos gallos para entrarle al quite, los hay y Samuel lo sabe muy bien.

CAJÓN DE SASTRE

“Pobre Nuevo León, tan lejos de los generales de división que pueden entrarle al quite para atender debidamente el tema de seguridad, y tan cerca del Aldo éste”, dice la irreverente de mi Gaby.