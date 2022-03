2023: Mejora Coahuila

En este preciso momento, si usted, amable lector, levanta una piedra en cualquier lugar del semidesierto coahuilense, encontrará dos hormiguitas –de las coloradas–, un dragón barbudo, tres escorpiones, una langosta del desierto y dos pequeños saltamontes discutiendo sobre las elecciones por la gubernatura en Coahuila de 2023.

Para los despistados, de octubre de 2021 a la fecha, toda acción política del gobernador Miguel Riquelme ha estado orientada hacia la agenda 2023 y, por ende, ha enriquecido la conversación electoral en todo rincón de Coahuila (incluido el árido semidesierto).

Su objetivo es claro: Cerrar a tambor batiente para asegurar su legado y el triunfo del PRI en las elecciones de 2023. Para ello, ha reforzado el blindaje de nuestra calidad de vida plasmada en inversión, empleo y seguridad pública, ante los embates sistemáticos de la 4T y del crimen organizado.

Dicho blindaje no es retórico o abstracto, por el contrario, es político y aterrizado en compromisos concretos en las 5 regiones del estado, con actores de distintos grupos y líderes de partidos políticos, 38 alcaldes y regidores, empresarios y comerciantes, agricultores y ganaderos, rectores de universidades privadas y públicas, dirigentes y bases de sectores obreros y magisteriales, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales.

Esa coraza, que tiene como objetivo unificar Coahuila para derrotar a la 4T en 2023, tiene en el Programa Mejora Coahuila –liderado por Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social– el eje articulador que dará fuerza y vida a la unidad política y estratégica necesaria para triunfar en 2023 e ir más allá por dos razones: Evita la duplicidad de programas y acciones entre las secretarías estatales y, por ello, optimiza recursos humanos y económicos. En ese mismo tenor, Mejora Coahuila trabaja de la mano con los 38 alcaldes y sus cabildos.

En las cinco regiones, como ejemplos puntuales, impulsará el desarrollo económico y la generación de empleos con inversionistas y empresarios. Otorgará becas, fortalecerá la infraestructura social y educativa. Apuntalará programas alimentarios y laborales para optimizar el desarrollo familiar de los coahuilenses.

El argumento de Mejora Coahuila es triple: Contrastar de manera metódica y sustantiva una propuesta de calidad de vida integral y corresponsable con las transferencias económicas de la 4T que sólo administran la pobreza sin erradicarla.

Asegurar que el coahuilense promedio entienda que el Blindaje Coahuila tiene un sello y un compromiso –desde la gubernatura– que no sería replicable por ningún improvisado de la 4T o de Movimiento Ciudadano.

Y, finalmente, comunicar que Mejora Coahuila es el embrión que arropa la mejor versión futura de nuestro estado. Por lo que, bajo las condiciones de asedio cuatroteista y del crimen organizado en el cual nos encontramos, cualquier disidencia torpe o calculada ahora sí, y no como lo pregonó aquel gobernador envuelto en el petate del muerto pseudoizquierdista, será considerada traición.

La razón es sencilla, en 2023 Coahuila se juega todo lo que hemos sido y somos hasta hoy, con virtudes y defectos incluidos. No menos. No más. Por ello, Mejora Coahuila nos obliga a defender y a trascender 2023 con nuestra mejor versión, la que nos merecemos. No menos. No más.