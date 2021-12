No lo pienso, lo afirmo: la amistad no es un sentimiento, sino un objeto. Algo tangible y a la mano. No objeto, sino alguien de carne y huesos. Linfa, lágrimas, inteligencia, tendones, manos, piernas, respiración y un corazón el cual late acompasado en las noches más altas. La amistad en mi caso, no es un sentimiento ni algo etéreo, sino alguien tangible, amistad la cual camina, viaja, trota, lee, escribe y respira: es mi hermano Víctor S. Peña Mancillas. Sí, el hombre el cual sabe más de transparencia gubernamental y rendición de cuentas oficiales en el Norte de México y uno de los cinco principales analistas de dicho tema en México.

Hoy es día 23 de diciembre y mañana es 24 de diciembre, día de la famosa y mítica “Nochebuena”. Pasado mañana serán Navidades. Días largos, buenos y altos para celebrar la llegada del maestro Jesucristo a la tierra. ¿No cree usted en lo anterior ni deposita el más mínimo ápice de fe o seguridad? Lo respeto. De todos modos, pásela usted bien y celebre a una piedra, a un garbanzo, a un perro, a un pollo, un elefante... en fin. Usted celebre algo importante y lo último ya en el calendario “pandémico” (el término no existe, pues): la vida. Celebre usted la vida. Así de sencillo.

Mañana voy a merendar en mi acostumbrado almuerzo de 24 de diciembre con el doctor Peña Mancillas. ¿Cuánto va a durar? Nunca lo sabemos. Mañana se van a cumplir 22 años de estar almorzando y platicando en Nochebuena bajo un solo palio y te deum: gozar de nuestra amistad, de nuestra hermandad acerada. Tenemos con el día de mañana, 22 años sin faltar a nuestra cita anual. Bueno, el año pasado llegamos al pacto de no arriesgar por la maldita pandemia la cual todo lo ha podrido, menos nuestra amistad; jamás. El año pasado y para no llevarle yo el bicho ni él traerlo desde Hermosillo donde el doctor Víctor Peña está avecindado a todo tren, decidimos tomar un buen café a distancia y hablar por teléfono y desearnos parabienes. Así fue el año pasado.

¿Este año, es decir mañana mismo? Pues la verdad, yo lo voy a estar esperando a la hora de siempre en el lugar de siempre. ¿Va a faltar el buen hermano Peña Mancillas? No lo sé. Mi deber es esperarlo con una humeante taza de café de por medio y abrazarlo. ¿Va a llegar? Pago sin ver: sin duda, sí. El medio de transporte es intrascendente: avión, tren, lancha de motor fuera de borda, burro, caballo, carreta, helicóptero, auto, camioneta, taxi... Como en años anteriores a mañana, 22 años para ser exactos, Peña Mancillas justo va a llegar a nuestra cita invernal.

Pero de hecho, en este pasado verano, el doctor y su familia, sus bellas hijas y su esposa, Mayra, se atrevieron a venir a ver a sus familiares en la ciudad. Aunque fueron sólo días, nos vimos para almorzar: tuvimos nuestra Navidad en verano a 32 grados a la sombra. En dicha tertulia, don Víctor me esbozó un proyecto del cual y al día de hoy, ya va más de avanzado. La redacción de una novela de proporciones centáureas: “La muerte roja”.

Espero mi maestro y admirado Peña Mancillas me perdone la infidencia de adelantar lo anterior de uno de sus tantos proyectos de escritura, tanto de creación literaria, como académicos. La peste nos volvió activos en demasía a muchos de los humanos. ¿Cómo defenderse del virus chino asesino y ya mutante? Pues de la única manera a la cual acudimos los seres humanos los cuales estamos atados al placer de las letras y la lectura: leyendo y escribiendo. Un día, Víctor se levantó cuando ya dormir era impensable e imposible. Encendió su ordenador personal, preparó una jarra de café y empezó a perfilar su novela y empezó a escribir...

Al día de hoy, no ha parado de hacerlo. Ni de beber café ni de escribir. Lo anterior, su proceso creativo y sus mañas y manías al hacerlo, me han recordado algunos vicios y virtudes al empuñar la pluma los creadores. El novelista, poeta y dramaturgo Samuel Beckett trabajaba contemplando una pared lisa, blanca, sin grietas ni sombras. En 1981 –cuenta el también novelista Tomás Eloy Martínez–, ocho años antes de su muerte, un periodista de “The Paris Review” le preguntó por ello, “no sé por qué –le contestó Beckett en una carta escueta, de tres líneas–. Algo me pasa. Miro la pared y comienzo a escribir”.

Cada escritor, cada creador tiene su épica personal, su mitología, sus ritos, sus vicios y virtudes al momento de enfrentarse con la mortal página en blanco. Honore de Balzac, por ejemplo, sólo podía escribir de pie, en un atril, sin vestir otra cosa, salvo un camisón. Y claro, bebía como Peña, interminables tazas de café. Pablo Neruda, el poeta chileno, compuso todos su poemas con tinta verde; éste podía trabajar en taxis, en lanchas, en aviones, en las playas... mientras no se le agotara la provisión de tinta todo estaba bien.

Un día, cuando era cónsul en Madrid y a su alrededor bramaba la Guerra Civil Española, se le acabó la tinta en mitad de un poema y tardó una semana en conseguir quien lo abasteciera. La historia lo cuenta: jamás continuó el poema hasta el abastecimiento de su tinta favorita. “La muerte roja” es la novela cuasi policiaca la cual pergeña Víctor Peña en su ordenador personal muy de madrugada. De hecho, aún es la noche triste y cerrada. Ficción sobre hechos reales, hay personajes de Saltillo, de Coahuila, Hermosillo, ciudad de México...

Hermano, buenas Navidades para usted y los suyos. Víctor Peña, te espero mañana en el mismo lugar y a la misma hora. Así sea.