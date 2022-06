4T: No te acabes corrupción

Prólogo: Mitos

AMLO vs Realidad

Mito AMLO: ¡Acabaremos con la corrupción en el país!

Realidad: No existen políticas públicas y acciones claras para combatir la corrupción.

Mito AMLO: “La corrupción ha quedado erradicada de la vida pública, ya no hay corrupción, aunque les dé coraje a los ‘conservas’, ya se acabó porque AMLO no es corrupto y no tolera a los corruptos. Gracias a la honestidad presidencial y el poder del (mi) ejemplo, todos los vicios del sistema político mexicano han quedado neutralizados; la corrupción ya no se fomenta de arriba para abajo”.

Realidad: “Todas las encuestas especializadas –de percepción ciudadana o de medición de actos de corrupción– señalan que México o bien ha retrocedido o bien se ha estancado en materia de corrupción e impunidad. Más aún: la política anticorrupción fue reprobada en abril de 2021 (El Financiero) por la mayoría de los ciudadanos (59 por ciento) y las expectativas de que siga igual, o empeore, alcanza el 51 por ciento (Reforma). Más recientemente, Consulta Mitofsky (enero 2022) publicó que 79 por ciento de la población piensa que hay mucha o regular corrupción y sólo 17 por ciento poco o nada”.

Cuando los otros datos –de periodistas investigadores o políticos de oposición– son contundentes, la reacción de AMLO es una: “descalifica a los denunciantes y justifica y protege a los involucrados cercanos a su movimiento político, a su equipo de gobierno” y a su familia.

Preguntas

¿Por qué el 60 por ciento –promedio– de mexicanos simpatizantes de la gestión de AMLO no están preocupados por la corrupción imperante al interior de su presidencia? ¿Por qué, a partir de ese hecho, no baja la popularidad de AMLO?

Porque, en su gran mayoría, esos mexicanos establecieron –gracias a los programas sociales y las transferencias económicas directas de la 4T– una relación como clientela electoral, por encima de la supervivencia económica básica. Cuando, por el contrario, con el PRI y el PAN sobrevivían por debajo de ese nivel.

Los apoyos sociales alcanzan, según palabras del mismo AMLO, al 85 por ciento de hogares mexicanos e incluyen en ellos a niñas y niños de madres trabajadoras; jóvenes, madres embarazadas y adultos mayores. El ingreso promedio mensual por familia de seis personas, proveniente de dichos apoyos, sería entre 12 y 14 mil pesos.

De esta manera, entre los trabajos vinculados al mercado informal, más esa cantidad económica de beneficios cuatroteístas, resulta menos atractivo para los integrantes de esa familia integrarse al mercado laboral formal.

Con esa mejoría de sus condiciones económicas domésticas, ¿retirarán los miembros de esa familia su apoyo a AMLO? O, ¿cuestionarán su falta de resultados en su lucha contra la corrupción?

Epílogo

“Entre 2018 y 2020, la población en situación de pobreza aumentó en 7.3 por ciento, al pasar de 51.9 a 55.7 millones de habitantes, y la población en situación de pobreza extrema creció 24.1 por ciento, de 8.7 a 10.8 millones. Sobresale el aumento en la población con carencia por acceso a servicios de salud, que pasó de 16.2 por ciento a 28.2 por ciento (Coneval: 2021).

Los programas sociales y de empleo implementados por la administración de AMLO “no resolverán los problemas que enfrenta México, como la desaceleración económica, la precarización laboral y la mala distribución de los insumos” (Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico: 2021).

Entonces, ¿cuál es el sentido de invertir medio billón de pesos en programas sociales y transferencias económicas directas? No es combatir la pobreza; tampoco, fortalecer el mercado laboral interno, menos, apuntalar un modelo de crecimiento económico: el objetivo es ampliar y fortalecer un ejército electoral que permita la transexenalidad a la 4T.