A dos años de la pandemia, apelemos a la prudencia

En diciembre de 2019 tuvimos las primeras noticias de la pandemia que aún después de dos años sigue cobrando vidas humanas. ¿Invento de control poblacional surgido en un laboratorio, descuido humano provocado por la irresponsabilidad o realmente una enfermedad surgida por la inercia de la naturaleza, que así respondió al momento en el que históricamente nos encontramos y en el que las condiciones estaban dadas para su aparición? Lo cierto es que aquí seguimos, tratando de convencernos que en muy poco tiempo veremos la luz al final del túnel.

Por supuesto, ya en otro tiempo se vivieron momentos como el que ahora seguimos experimentando. La peste Antonina, galénica o justiniana ocurrió entre el 165 y 180 de nuestra era, donde por viruela o sarampión morían cerca de 2 mil personas por día en el Imperio Romano; se dice que durante este tiempo murieron cerca de 5 millones de personas.

Hacia la mitad del siglo 14, desde 1346 hasta 1353, apareció lo que conocemos en la historia como la “peste negra”, enfermedad transmitida por las pulgas que se habían alimentado de ratas. Sus síntomas eran la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio general, inflamación de los ganglios linfáticos y afectación pulmonar, ¿le suena? Esta pandemia acabó con un poco más de la mitad de la población en Europa.

Al tiempo, la gripe española en 1918, donde murieron entre 20 y 50 millones de personas. La gripe asiática en 1957 que cobró la vida de más de un millón de personas. La gripe de Hong Kong en 1968, donde murieron igual más de un millón de seres humanos. El VIH, en 1981, cobró la vida de más de 25 millones de personas. En 2009, el H1N1 o virus de la influenza que de 2010 a 2020 mató anualmente a cerca de 52 mil personas. Evidentemente ha habido otros tantos episodios donde se dieron incontables bajas por enfermedades.

A dos años exactamente de haberse declarado formalmente la pandemia, al momento The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University reporta cerca de 479 millones 121 mil 711 casos y aproximadamente 6 millones 119 mil 434 de defunciones. En México, desde el 27 de febrero que se supo de la primera persona con COVID-19 hasta el momento, ha habido cerca de 324 mil decesos. Desde las primeras pandemias, como hasta esta última, la constante ha sido la movilidad humana.

¿Qué sigue? Tenemos aproximadamente dos semanas en verde en todo el territorio nacional y, como ya se decía, pareciera que estamos a punto de salir, pero lo dejo en “pareciera” porque tenemos a la vista otro receso y en el entendido de que la sociedad es un espejo de los modelos políticos y económicos en los que pervivimos, otra vez sin temor a equivocarme sobrevendrá un alza de contagios y probablemente de muertes.

Entiendo que el confinamiento nos ha generado tensiones, ansiedades y queremos hacer lo que hacíamos. La nostalgia juega en nuestra contra, pero debe de imperar la racionalidad para no perder lo ganado. Son muchas las consecuencias que el enclaustramiento −que no decidimos, pero que indudablemente se requería− nos ha producido y debemos de recurrir a la razón para entender que esto no ha pasado del todo. Y como vimos en la breve historia de las pandemias, algunas se han extendido por mucho tiempo.

A dos años, que por estos días cumplimos, la pandemia nos ha cambiado la realidad y ha sacado lo peor y lo mejor de muchos. El confinamiento, el home office, la escuela en casa y todo lo que hemos vivido –querámoslo o no– ha puesto nuevas reglas en el juego de la vida. Tenemos poco de ver a nuestros compañeros de trabajo y amigos físicamente. Muchos, apenas verán a sus familias completas en los días venideros. Hemos cultivado otros sentidos y otras actitudes para combatir el tedio, el aburrimiento, los espacios en blanco, objetivamente la vida se paró.

No será entendible que no tengamos en cuenta la experiencia vivida y que en un acto de “importapoquismo” tengamos que volver al punto de partida de marzo del 2020, sería impensable la involución, pero dado lo que hemos vivido no lo descartemos.

Que todo esto termine no depende de la luz verde que el gobierno, por las presiones que sufre, determine. Esto depende de usted y de mí solamente y del cuidado que tengamos por el otro y por el entorno en el que vivimos. A dos años de la pandemia, apelemos a la prudencia, virtud que nos hace visualizar prospectivamente el tiempo, los escenarios y las circunstancias. Así las cosas.

