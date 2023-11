Acción de gracias, con o sin ganas. No necesito entusiasmo. Estoy agradecida, aún desde la depresión

Es Día de Acción de Gracias en mi tierra de origen. Implica compras, cenas tradicionales, viajes, football, desfiles, la entrada de la temporada de Navidad, y todo un despliegue mercantil que alegra la vida a algunos, disgusta a otros, y es totalmente indiferente para otros. La historia es conocida. Después de años de penurias, los europeos que llegaron a este pedacito de América, con la ayuda de los nativos, habían aprendido a comer de lo que esta tierra da. Aprendieron a cazar los animales de la región y a cultivar lo que se podía. Estaban ya listos para realmente adaptarse a una vida nueva, en un lugar nuevo. La historia dice que los europeos decidieron compartir la bendición de la cosecha y la cacería con los nativos que les habían enseñado tanto, y se hizo un banquete. Hoy día, el centro de ese banquete es el pavo. En aquellos tiempos era faisán.

Cuando esta fecha se instauró, llegando a ser el día festivo más importante en el calendario estadounidense, se estableció una tradición que simboliza el agradecimiento que el ser humano les debe a los animales que son sacrificados para nuestro sustento. Los nativos de los Estados Unidos cazaban un gran número de animales y siempre honraban a esos animales, vistiendo sus pieles, portando sus nombres, y usando partes de éstos como adornos y talismanes. Hoy, el Presidente de los Estados Unidos indulta a un pavo en señal de agradecimiento a todos los pavos y animales que hemos usado los humanos para sobrevivir.

Hoy agradezco. La lista es larga. Está compuesta por personas, instituciones, oportunidades, compañía, complicidad, conocimientos, opciones, mis hijos, mis mascotas...lo que más agradezco en este momento es el estilo de vida que he construido, y la depresión. Sí. Ha sido una oportunidad única de ubicarme y de conocerme más profundamente que antes. Me ha mostrado mi verdad de maneras increíbles. Entonces, aunque la depresión me mantiene lejos de las ganas de hacer una cena de Acción de Gracias, haremos una comida... No estoy de humor. No se requiere entusiasmo, se requiere agradecimiento.