Adictos a lo nuevo

El cerebro es un adicto a lo nuevo o novedoso en nuestra vida. Cada instante buscamos en forma natural un estímulo que active nuestra mente. Queremos noticias inesperadas, estrenar ropa nueva o probar experiencias novedosas ya que esto nos produce placer. ¿Quién de nosotros presenta las siguientes conductas?

Abandonamos o nos aburren muy rápidamente las relaciones amorosas o sociales. Acumulamos y compramos nuevas cosas constantemente sin necesitarlas o usarlas. Pasamos horas y horas clicking (haciendo clic) en las redes sociales y nos cambiamos frecuentemente de aplicaciones en nuestro celular o tableta. La gran mayoría de nuestros propósitos y proyectos no los terminamos. Nos sentimos aburridos de lo que hacemos o nuestras vidas. Disminuye el rendimiento en nuestro trabajo.

Si presentamos al menos dos síntomas anteriores, muy probablemente padecemos lo que en inglés se define como shiny object syndrome o SOS (Síndrome del Objeto Resplandeciente). Puede sonar divertido o sin importancia, pero estos comportamientos pueden ser destructivos y afectar negativamente a nuestras relaciones sociales o románticas, vida laboral, familia, efectividad, economía, bienestar y salud mental. SOS afecta a cada uno de nosotros ya que el cerebro busca lo novedoso para llenarnos de placer mediante la producción de dopamina. A menudo, cuando algo es divertido, excitante y nuevo, nuestro cerebro se activa y produce dopamina que nos hace sentir bien y felices para motivarnos a quererlo y buscarlo más.

La dopamina es un neurotransmisor que produce el cerebro para estimularnos a realizan ciertas actividades y lograr nuestra supervivencia. Por ejemplo, el comer y dormir liberan alrededor de un 40 por ciento más de dopamina y por ello lo realizamos para sentirnos bien y, además, son esenciales para nuestra subsistencia. Sin embargo, hay una cantidad de experiencias que provocan una mayor liberación de dopamina como experimentar actividades novedosas. ¿Quiénes de nosotros deseamos estrenar por primera vez una blusa o un celular nuevo? Al usar algo nuevo, nuestro cerebro se llena de placer gracias a la dopamina. Sin embargo, la búsqueda en exceso de la novedad crea conductas compulsivas para experimentar placer sin importar si realmente lo necesitamos. El deseo urgente de experimentar algo nuevo puede generar dependencia o esclavitud y producir problemas de salud mental. Existe el trastorno de comparas compulsivas (TCC), que es un trastorno caracterizado por carencia de control de impulsos y por necesidades irresistibles de comprar en forma compulsiva objetos innecesarios y acumularlos. La mayoría de las veces al no satisfacer su necesidad de adquirir cosas materiales en forma inmediata surgen problemas como ansiedad e irritabilidad. Su solución es conseguir lo que desea y tendrá un alivio momentáneo, pero al poco tiempo se incrementará su ansiedad hasta que consiga otra cosa.

Nuestros hijos están expuestos a un alto riesgo de ser adictos a lo nuevo. El constante acceso a la tecnología produce una gran cantidad de dopamina el cerebro. TikTok es una de las redes sociales y aplicaciones más adictivas que existen, ya que, cada video tiene una duración de 15 segundos, en promedio, y nuestros hijos esperan con gran interés el siguiente. La dopamina se activa cuando nuestro cerebro es expuesto a imágenes divertidas, excitantes y novedosas las cuales nos hacen sentir “felices” y nos motiva para buscar más constantemente. Esto nos ayuda a mantenernos motivados para trabajar, aprender cosas nuevas y tener éxito, sin embargo, la sobreestimulación de dopamina nos pueda habituar a sólo actuar cuando exista placer constante e instantáneo. Nuestros hijos deben ser entrenados para perseverar en sus tareas con esfuerzo y atención, a pesar de que no reciban una recompensa inmediata. El problema central es que cuando nuestro hijo inicie un proyecto, su esfuerzo será grande al inicio mientras el cerebro produzca placer, pero cuando la novedad y resplandor desaparezcan, abandonará su aventura que puede ser una pareja, una carrera profesional o trabajo. Y su causa será: “Papás, dejé todo porque no me motiva y está muy aburrido”.