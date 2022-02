¿Quién te genera admiración? Nos han confrontado vez tras vez con la frase, “Lo que te choca te checa”. Y desde cierto ángulo es verdad. El mecanismo de proyección hace que veamos en el mundo y en los demás lo que nos es propio. Vivimos con la declaración, “La gente es...”, en la punta de la lengua, olvidándonos que somos parte de ese gran grupo de seres.

Hoy te invito a que pienses en las personas a quienes admiras y las características que ves en esas personas. Tu madre es fuerte. Tu padre es trabajador. Tu hermano es ingenioso. Tu amigo es creativo. Tienes un maestro sabio. Te gusta el estilo de tu comadre. Admiras como se mueve en la vida tu prima. Te llama la atención la naturalidad de una actriz, y la libertad que tiene un escritor para expresarse. Te fascina la curiosidad de tu hijo de 5 años. Respetas el temple de aquella persona que ha tenido una vida difícil.

He aprendido que el proceso de autoconocimiento y de psicoterapia no se trata de buscar defectos y corregirlos. Se trata más bien de conocer y reconocer nuestros recursos y herramientas para poder identificar nuestras necesidades y buscar maneras orgánicas de lograr la satisfacción. Claro que, para encontrar mis recursos, necesito ver qué uso para cubrirlos y no reconocerlos. Mirar lo que admiro en otros es un buen ejercicio para esto. Por supuesto que no es tan sencillo y requiere un trabajo profundo, pero es un paso importante dentro del camino personal de cada uno de nosotros.

Comenzaré con decirles a todos que admiro su valentía.