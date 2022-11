﻿¡Agárrate, Elon! No sabes con quién te metiste

La advertencia fue clara y contundente: quien pretenda cobrar por un servicio primero debe ofrecer pruebas, ¡pruebas irrefutables!, relativas a la calidad del mismo. Caso contrario enfrentará la resistencia inquebrantable del domador del coronavirus, el Leónidas de Tepetitán, el Perseo de pantano defensor del pueblo y las causas justas.

Además, la advertencia se expresó desde el único lugar donde podía pronunciarse con autoridad: el púlpito más alto del planeta, el templete con mayor autoridad moral en todo el orbe, la tribuna luminiscente desde donde se guía a la humanidad en nuestros días... La mañanera.

Imposible ignorar la admonición o fingir demencia llegado el momento de rendir cuentas ante nuestro Juez Hércules. Ni siquiera el hecho de haber sido pronunciada en tabasqueño desmañanado puede servir como argumento para la defensa. La bandera se ha plantado y ay de quien ose menospreciar el poder de su autoridad.

¿Cómo chingaos se le ocurre a ese tal Elon la idiotez de querer cobrar ¡ocho dólares al mes!, por la verificación en Twitter? ¿Pues quién se cree? ¿Un primo lejano de Raquel Buenrostro?

Pero no contaba con nuestro Rey Julien del Manglar, siempre atento a las amenazas del neoliberalismo depredador, para salirle al paso y plantarle cara con argumentos demoledores, invulnerables, devastadores. Si no se ha retractado a estas alturas nada más debe ser porque, en su infinita ignorancia, no habla español y está esperando la traducción.

También debe decirse, por cierto: en su infinita magnanimidad, el Sumo Pontífice de la misa tempranera le ha ofrecido una salida digna, una puerta para salvar la honra y evitar el ridículo planetario: anuncie una tregua de un año y ya luego hablamos de sus pretensiones.

Pero como toda salida ofrecida a los derrotados a priori, esta tiene condiciones, por supuesto. No es así tan sencillo como simplemente aprovechar la nobleza de nuestro líder para luego venir a darnos el zarpazo impune, no señor: si lo acepta, ese año debe usarse para limpiar la red del pajarito, para volverla un espacio decente y digno. Como si sus pautas de conducta fueran dictadas, por ejemplo, por la mismísima señora Vilchis.

Es más: llévese a Jesús y a Jenaro como asesores y ahí muere. Ellos sí saben cómo construir plataformas democráticas para la libertad de expresión y para garantizar las libertades de la comunidad. Hágalo y chance convencemos a Epigmenio de hacerle un documental para hacerle ver bien.

Pero eso de ocho dólares al mes por la verificación... ¿Pues quién te asesora, Elon? ¿Zedillo?, ¿José Ángel Gurría?, ¿Calderón?

¡Ya no le pegues a eso, carnal! No solamente le hace daño a tu organismo. También te hace pensar tarugadas y luego no vas a saber cómo salir del pantano en el cual te metiste. Porque nuestro rottweiler tropical, una vez cerradas las quijadas, ya no te va a soltar.

Mírate en el espejo del Rey de España... no ha venido a pedir perdón nomás porque todavía no junta las ofrendas suficientes con las cuales venir a resarcir el daño. O en el de Zelenski: sigue encamotado con la guerra por gusto. Pero si hubiera hecho caso a los consejos gratuitos de nuestro profeta, otro gallo le cantaría.

¡Retráctate a tiempo, master! Te va a salir más barato. Pero si insistes en el cobro, luego no te vayas a andar quejando: aquí se te dijo y se te dijo con toda claridad, en buena onda y sin cobro por consulta: nuestro amado líder no está de acuerdo. Y si él no está de acuerdo, el asunto se chingó.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx