Agenda educativa (1)

“La madurez lo es todo”, espetó el Rey Lear de William Shakespeare en su inconmensurable obra dramática. ¿Qué están haciendo los maestros e instituciones para formar de verdad, hombres maduros, críticos, en libertad y celosos de guardar el bien común y promover valores como la dignidad, la civilidad, la democracia; es decir, el tener como bases la educación y cultura como la semilla que habrán de inyectar en los niños y adolescentes, eso llamado el futuro de México?

Usted lo sabe, soy pesimista: creo que poco o nada se está haciendo a favor de ellos. De hecho, con la maldita pandemia, los niveles de educación y formación se han deteriorado a tal grado, que es imposible hablar de formación hoy; no hay avances, sino retroceso. Un retroceso brutal. ¿Para qué sirven las Escuelas Normales, formadoras de maestros y profesores los cuales habrán de fundar y educar a sus hijos señor lector? Tengo la peor opinión de dichas escuelas. Sirven para poco. Aunque usted lo sabe, parte soy lo que soy porque tuve buenos maestros en mi escuela primaria y secundaria. No todos son buenos, no todos son malos.

Pero, hay un común denominador en ellos: escasean los buenos maestros que aumenten o fomenten la capacidad de investigar y de leer de nuestros niños y adolescentes. Si un maestro no lee ni se prepara ni se actualiza, no puede fomentar ni amar lo que no cree y menos si no lo conoce ni lo paladea. Dije dos cosas básicas: investigar, despertar la curiosidad de los niños y claro, lo básico: saber leer y escribir. Fomentar el amor por las letras y la lectura. Y claro, no estoy hablando de otras cosas más graves y altas como el valor de la democracia, la libertad, el apostar la vida por lo que creemos.

¿Creen nuestros jóvenes en la democracia y sus leyes para elegir en igualdad y libertad a nuestras autoridades? Al parecer, no. Los jóvenes creen en tatuajes, en memes, en fruslerías de la red de Internet... pero no creen en su voto. Si no creen en su voto libre y secreto para cambiar el mundo en el cual viven, entonces no creen ni en ellos mismos. Los datos del desaliento de hoy: en la reciente elección 2021 para elegir alcalde de mi ciudad, sólo salió a votar el 10 por ciento del total de los jóvenes registrados. En la mentada consulta ciudadana de agosto de este mismo año, salió a votar el 3 por ciento de ellos. Y el dato cumbre: en la elección para Presidente de México de la pasada elección, 2018, salió a votar el 33 por ciento de los jóvenes.

Al parecer, los jóvenes están más muertos hoy, que los seres humanos viejos como yo. Yo sigo asistiendo a la taberna a conversar y chocar tarros de refrescante cerveza; por las mañanas y depende de mi agenda, voy a la cafetería cercana y saludo a los contertulios y sí, tratamos de arreglar el mundo y todo. Como soy soltero y codiciado, sigo enamorando musas de buen ver. Aunque tengo una colección de sacos de alto corte, sigo yendo a los grandes almacenes de ropa o bien, voy con mi sastre de cabecera a escoger un buen retazo de cachemir o probarme buenos y llamativos blazers para andar a la línea: guapo, acicalado e impecable.

¿Los jóvenes y no pocos de sus maestros? Pues ven pasar la vida desde un sofá ya con pozo, en chanclas y “conocen” el mundo todo a través de la pantalla plana de su teléfono “inteligente”. Lo que eso signifique. Lo peor, los jóvenes ya no sólo abominan del contacto físico, sino que me han recordado aquel viejo grito de André Gide: “¡Familias, os odio!”. Pues sí, los jóvenes han terminado por odiar a sus propias familias. Al aislarse ellos de su entorno social, han terminado por aislarse de sus propias familias y las odian. Se odian a sí mismos, pues.

Punto uno: Educación. Todo es cuestión de educación, valores, criterios, doctrinas; eso llamado cultura en general. Usted lo sabe, cultura no es ir a un museo y admirar los polvosos calzones de don Venustiano Carranza o la mítica levita ajada de Benito Juárez. Tener cultura o presumir de ser culto, no es asistir a un buen concierto de ópera (ya no hay). Tener cultura no es leer puntillosamente al divino ciego Homero y anotarlo hasta el hartazgo. Aunque, todo lo anterior sí lo es, también lo es. No hay contradicción de por medio en lo antes escrito.

Punto dos: Cultura usted lo sabe, lo es todo: modos de comer, modos de bailar, modos de ir a cagar, modos de leer, modos de componer música. Tener cultura o la manifestación de una cultura es toda expresión del ser humano; lo anterior en su definición antropológica. La educación, como la cultura, se va aprendiendo y disfrutando (o padeciendo, según sea el caso en ocasiones) desde que se nace. La cultura y la educación se aprenden en los primeros años de vida del niño.

Punto tres: Lo anterior lo definió Julia Kristeva en “Infancia es destino”, un libro extraordinario hoy en el polvo del olvido de maestros y alumnos afásicos. La ignorancia al parecer, se pega por ósmosis. Ya luego lo retomó el filósofo Fernando Savater en “El valor de educar”. Y este valor de educar es lo que aún tienen algunas instituciones como mi Universidad Autónoma de Coahuila y sus escuelas y facultades. Otra institución que ha crecido a pasos de gigante es la Universidad Tecnológica de Coahuila en Ramos Arizpe. Apenas vamos iniciando esta saga de hablar de educación, sociedad y cultura. Es decir, lo serio e importante, no la insana política.

Próxima entrega abordaremos a la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, a la UTC...