Agenda educativa (5)

Soy un hombre viejo. Viejo y primitivo. No voy a cambiar. No es tozudez, es apuesta de vida. Convicción y elección. Me gustan mis toxinas así como están en el día de hoy. Mi fe es sincera y está puesta en lo que es importante para mí. ¿Tirarme al vacío? Siempre lo he hecho. Tengo 56 años deambulando con mi saco de huesos sobre la tierra y no lo cambio por nada. ¿Me arrepiento de algo? Sí. De no haber aceptado en su momento (para desgracia mía, fui joven un día. Tenía 21/22 años y tenía mi primer libro de poemas bajo el brazo, “Ya el deseo es transparente”) una invitación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para presentar mi poemario.

Caray, era joven y soberbio y bruto. Pensé que ese tipo de invitaciones iban a ser eternas y una tras otra. En fin, sólo de eso me arrepiento: no haber contestado en tiempo y forma semejante invitación. Fuera de eso, volvería a repetir mi historia tal cual en esta vida de nuevo. Pero, no hay otra vida. Y eso de reencarnar no me late en lo más mínimo. Insisto, yo con este chingadazo de vida he tenido. Fin. Para mí, el reino de la dicha se reduce, como en unos viejos versos de Alí Chumacero, a “tocar, oír, oler, gustar y ver...”. Es decir, se lo decía líneas arriba, un mundo tal vez primitivo y básico.

Por lo anterior, este mundo irreal y actual, no me interesa ni lo entiendo en lo más mínimo. Veamos lo siguiente. El fin de semana (sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de octubre) fue paradigmático al respecto. El domingo recibí la gentil y atenta invitación para ir al brunch dominical en el mítico restaurante “Don Artemio”, de parte del abogado Gerardo Blanco Guerra. Así lo hicimos y muy temprano. Empapado de todos los temas y mojando su tinta y verbo en todas las aristas importantes, Blanco Guerra ya traía un rompecabezas bien cuadrado en su celular de última generación.

La fotografía del delincuente confeso Emilio Lozoya (quien recibió 10 millones de dólares a cambio de contratos de Pemex) cenando en un lujoso restaurante de Polanco, en la Ciudad de México. Cuando éste debería de estar... encarcelado en su casa. Pero también, el Oficial Mayor del Congreso del Estado ya traía el puzle completo del atuendo, costo y joyas usadas por la “influencer” de Monterrey, Mariana Rodríguez, realmente la Gobernadora de Nuevo León, con el cual se retrató para sus redes con su primer outfit o look oficial en el Gobierno. Puf.

Esos días y para desgracia de todos, se consumaron 3 suicidios en la región. Una tragedia. ¿Ya lo notó señor lector? Una porción de la sociedad, una mínima porción seamos francos, enloquecieron con la fotografía de un delincuente como Lozoya, cenando y disfrutando la vida, no obstante su robo confeso. Otra gran porción de los habitantes de las redes virtuales estaban locos con los atuendos, el look de la “influencer” Mariana Rodríguez y su toma de posesión. Pero, en el mundo real, la Región Sureste de Coahuila, llegaba a la cifra de 101 suicidios sin que Roberto Bernal y su morgue de Salud hagan algo, aunque sea un mapeo de la tragedia.

ESQUINA-BAJAN

Ahora en breve, como resumen para que no se olvide: en el mundillo político (unos cuantos) pegó harto la fotografía de Lozoya Austin. En el mundo de las redes frívolas y virtuales pegó más el vestido de la “influencer” que la anterior foto del político. En el mundo real, pega más el hambre, el no tener empleo ni dinero para vivir dignamente. De allí una solución muy a la mano, tan a la mano que se puede realizar cuando se quiera: el suicidio.

Ya le puse las piezas de este rompecabezas, ¿dónde encajan los jóvenes y su educación, cultura y formación en todo esto? Según mi pálido juicio, en ningún lado. O sí, dando “like” a los vestidos de Mariana, tal vez poniendo un emoticón de enojo o ira en la fotografía de Lozoya Austin. ¿Algo más? Lo dudo, nada más.

Punto uno: he recibido comentarios y apostillas de ese académico de toda la vida, el maestro Martín Martínez Avalos. Todo el tiempo, atento e inteligente en la información que desmenuza diario, me ha hecho preguntas y ha aportado letras a esta saga de textos de educación, cultura y sociedad. Uno de sus puntillosos comentarios, lo cito textualmente, es lo siguiente.

Punto dos: “Nuestros padres no tuvieron las oportunidades de hoy, pero nos educaron con sus valores y ejemplo. Los padres actuales no tienen valores definidos y todo lo arreglan con ofrecerles comida chatarra y apendejarlos con celulares y tabletas... están creando zombis”. Sin duda. Le creo al maestro Martínez Avalos. Los estragos de la pandemia apenas se vislumbran en nuestros estudiantes. Lo dijo Michael Levitt (Nobel de Química 2013): “El daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño de la COVID-19 que se haya evitado”.

Punto tres: ¿A dónde vamos así? Pues a ningún lado. Lea usted la puntillosa “Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación 2020”. Elaborada por el INEGI y la cual acaba de hacerse pública en marzo de este año. 58.3 por ciento de los encuestados fueron claros: no se aprende o se aprende menos de manera virtual que de manera presencial en las aulas. Vamos a pasar de una “Generación de cristal” a una “Generación perdida” de estudiantes, niños y jóvenes. Hijos de la pandemia y de la indolencia de sus padres. El día del café, el abogado Blanco Guerra y yo, tratamos de arreglar todo el mundo, como Dios manda en este tipo de tertulias hoy ya en el olvido.

LETRAS MINÚSCULAS

En un punto nos quedamos callados: ambos no conocíamos al Nobel de Literatura, el tanzano Abdulrazak Gurnah. ¿Alguien lo ha leído?