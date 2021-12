Agenda educativa (8)

Escribo estas líneas a trompicones. Vengo llegando en calidad de “bulto” (modo “zombi”, dicen mis sobrinas las cuales estudian y trabajan a marchas forzadas. Aunque ya tienen una licenciatura, el par de ingratas estudian una maestría, y sí, aunque les apasiona, no tienen tiempo para nada en su vida cotidiana) de un viaje de 48 horas contra reloj en la ciudad de Guanajuato. De esos viajes rápidos, focalizados, certeros, a los cuales no se les puede decir que no ni que sí. No hay contradicción de por medio.

Recibí la gentil invitación del director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alfonso Yáñez Arreola, para ir a la entrega de los Diplomas con valor curricular con motivo del fin de cursos del “Diplomado de Derecho Registral”, modelo de formación continua el cual y al completar tres cursos más, tendrá su validez de Maestría. No poca cosa cuando todo mundo sabe que lo anterior es insoslayable y de acción inmediata por la entrada en vigor de la “Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos y Catastros” para todo el país.

¿Y por qué la entrega de títulos en Guanajuato? Por un motivo: el Diplomado estuvo la mayor parte de su tiempo vivo en la modalidad a distancia por la maldita pandemia la cual a todos y aún, nos trae jodidos. Cursos y academia de primer mundo, al Diplomado se inscribieron alumnos de 11entidades federativas de la República Mexicana. El grupo más numeroso y entusiasta fue el de Guanajuato, con 45 años alumnos registrados. Ante eso, el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez, se trasladó para entregar de mano a mano, el Diploma con valor curricular que acredita de los estudios especializados a los alumnos. Aquello fue todo un éxito. Lo comentaremos en próximo texto.

Pero, le llamo la atención en lo siguiente: aunque mi espalda rota pedía descanso por lo ajetreado y rápido del viaje académico (este escritor se apuntó como cronista del evento), me sirvió y como siempre, para medir la temperatura educativa, cultural y académica de aquellos lugares (Guanajuato), con las ciudades las cuales más frecuento: Saltillo, Monterrey y Zacatecas. Y caray, hay ínsulas de academia, cultura, arte en general y buena educación y de calidad; sí, ínsulas... pero como soy pesimista y es lo que observo: todo está jodido y podrido. Casi todo.

Aunque en esta columna apenas lo voy a tocar, es decir, será un liminar, próximamente lo vamos a explorar a detalle por lo preocupante y sobre todo, lo que se vaticinó y todo mundo veía venir, pero no tan rápido y expedito: el fin de una era. Tal vez y sólo tal vez, es el fin de los lectores de libros, periódicos y revistas: el fin de la educación como motor de vida y apuesta hacia un futuro. Se está sepultando la cultura en todas sus manifestaciones. Una catástrofe silenciosa amamantada por las redes sociales. ¿Es el fin de eso llamado “humanidades” en las universidades, es el fin de la cultura y el malestar que provoca cuando nos empapamos de ella y nos hace libres, es el fin del arte creado por humanos y lo cual está siendo sustituido por el “arte” (metaverso, le dicen) de las computadoras “inteligentes”?

Esquina-bajan

Punto uno: hace días el Apocalipsis de papel llegó a mi vida. Llegó como llega esto: el Apocalipsis personal, la muerte. Llega sin avisar y te carga de un solo golpe. Fui por mi costal de publicaciones a Monterrey: diarios, revistas y algunos libros los cuales a cuenta gotas llegan. Aquí ni pensarlo. Llegué con mi maletín vacío y listo para empacar. Para mi desgracia... regresó vacío. Mis voceadores me dieron la noticia tan temida: ya no van a llegar las publicaciones de la ciudad de México (”El Universal”, “El Financiero”, “El Economista”), menos los escasos diarios que aún llegaban de España (“La Razón”, “La Vanguardia”...). No más. No es rentable para nadie, me espetaron mis voceadores. Es decir, pocos los compran ya.

Punto dos: al venir abatido por lo anterior, le conté de dicho Apocalipsis al erudito y brillante periodista y académico, Luis Carlos Plata. Como siempre, con sus bien medidas palabras, me habló de una clara y evidente “involución” de la sociedad y ya una inevitable “decadencia” en todos los aspectos del quehacer humano. ¿Puedo leer estos diarios anteriores y amén de ello, diarios de Berlín, Checoslovaquia, China? Pues sí, están disponibles en la red... pero no todas sus páginas, no todo el diario, no todos los suplementos, no todas sus buenas firmas y grandes textos.

Punto tres: lo escribió un poeta y no un politólogo y menos un político; lo dejó en letra redonda un poeta, Luis Alberto de Cuenca: “Vive la vida. Vívela en la calle/ y en el silencio de tu biblioteca./ Vívela con los demás, que son las únicas/ pistas que tienes para conocerte.” Luego sus versos agregarían: “Vívela en madrugadas infelices/ o en mañanas gloriosas, a caballo/ por ciudades en ruinas o por selvas/ contaminadas o por paraísos,/ sin mirar hacia atrás./ Vive la vida.”

Punto cuatro: no más. Ya no hay vida ni la ponderación de lo debidamente importante. Por eso de mis machaconas columnas en este generoso espacio de VANGUARDIA: se ha hecho un teatro de poca monta, un circo, un ruido mediático y primitivo con las dos muertes de actores y cantantes populares: Carmen Salinas y Vicente Fernández. Pero nadie, nadie ha hablado de la muerte de la gran escritora Almudena Grandes. Nadie.

Letras minúsculas

Espere aquí el lunes próximo mi crónica sobre la entrega de diplomas de Alfonso Yáñez, director de Jurisprudencia, en Guanajuato.