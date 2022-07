Agenda política (10)

Tengo un buen tiempo hablando sobre algo intangible, pero devastador. Sí, es peor que algo tangible y a la mano: el mal. La maldad. El sadismo, la bestialidad de los humanos en contra de otros humanos. El infligir dolor con la mayor descarga de odio posible. ¿Cuándo se jodió la humanidad en esta parte del mundo llamado México? No lo sé. Y tal vez ya es tarde para analizarlo. Ya sobran las teorías, sólo está ocurriendo.

Ya no hay evolución, estamos inmersos en una terrible involución. De hecho, ya no somos humanos, sino otra vez cavernícolas. Casi simios. ¿Dónde está la raíz del mal, porque los mexicanos cargan en sus espaldas tanta maldad y odio acumulados? Esta maldad ha escalado a ritmos demoniacos. Si antes se creía que el proceder bestial al matar a seres humanos era privativo de los cárteles de la droga, ahora las evidencias son irrefutables: México está podrido. La pandemia del virus chino y la presencia de Internet, vino a acelerar la descomposición familiar y social.

Ojos ajenos: algunas de las primeras manifestaciones y reflexión que se pusieron en el tapete de la discusión en su momento, fueron dos miradas, dos reflexiones que vinieron de afuera, no de adentro en este país. Fueron palabras altas y demandantes de Hillary Clinton (en ese entonces Secretaria de Estado Norteamericano) y el que es considerado el mejor reportero del mundo, John Lee Anderson. El segundo, el reportero, dijo en Zacatecas en un encuentro internacional de periodismo: “Ustedes los periodistas mexicanos tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana que lo fue incubando durante años y años”.

Cuando iniciaron las masacres por parte de los diversos cárteles del narcotráfico y grupos delincuenciales en todo México, y ante “la brutalidad y la barbaridad” que se presentaba “más allá de lo imaginable”, quien lo advirtió inmediatamente fue Hillary Clinton. Los entrecomillados son líneas textuales de ella. Pero insisto, se consideraba privativo del modus operandi de los cárteles de la droga en su guerra de territorios y negocios, con el fin de acabar con sus enemigos, establecer cotos de poder mediante el terror y el miedo y así operar impunemente.

Pero al día de hoy, la violencia es cotidiana, es brutal y ya es cosa de cavernícolas. No de humanos. Avanzamos: la cosa ya ha sido harto analizada, pero sin duda, una y otra vez lo tenemos que abordar porque aquí está sembrado gran parte de nuestro mal y maleficio: ¿cuánta influencia tienen en la mente de niños y jóvenes la violencia de los programas televisivos, cuánta influencia tiene ahora el poder total y bestial de Internet y sus contenidos, los cuales están literalmente en la mano de los adolescentes que pasan horas en su teléfono “inteligente”?

Esquina-bajan

Advertir de los daños que la televisión y ahora internet y sus contenidos de violencia, causa en los niños y adolescentes en formación, no es cosa moralizante, sino poner en su justo lugar de debate estas herramientas que nacieron no para educar, sino para entretener, manipular, apendejar. Los resultados están a la vista. Un filósofo de la talla de Karl Popper lo dijo y advirtió en su momento: “Estamos educando a nuestros niños para la violencia, y si no hacemos algo. La situación necesariamente se deteriorará porque las cosas se dirigen siempre en la dirección que presenta menor resistencia”.

Punto uno: y sí, los niños son manipulables. Por eso están atados al potro de las adicciones: fumar, ver televisión, alcohol a temprana edad, drogas fuertes en la adolescencia, conectados full time a internet... luego la violencia bestial. Matar o morir a palos. Los vecinos regios están en franca descomposición, huelen a podrido. Pero, no se han enterado que ya casi son cadáver. Ante un calor infernal de más de 40 grados, sin agua, con hambre, ¿qué queda por hacer? Salir a la calle. Tal vez buscar un peso o un mendrugo de pan. O caminar sin rumbo. O con rumbo, pero sin llegar seguro a casa. En las últimas semanas han ocurrido tres asesinatos brutales, de cavernícolas: tres hombres han muerto a golpes (enero 15, julio 9 y 21 de julio). Al final, les dejan caer piedras o pedazos de concreto de entre 10 y 15 kilos en la cabeza. En teoría, un indigente es el culpable.

Punto dos: ¿Y los políticos virtuales de Samuel García y Luis Donaldo Colosio Jr? Pues son eso: virtuales. Existen en TikTok e Instagram, pero jamás han ido al centro, a la zona de guerra donde van tres muertos a golpes en un perímetro corto de coordenadas. A la crisis de agua se ha sumado la aguda crisis de violencia lo cual por la cercanía con Nuevo León, puede detonar un efecto llamado “cucaracha” y los vendedores de droga, secuestradores y demás fauna del hampa, pueden calentar Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe. De enero a junio de este año, Nuevo León es líder nacional en homicidios. La cifra más alta de muertes en un semestre en una década (679).

Letras minúsculas

“Las personas que se comportan civilizadamente, no son producto de la casualidad, sino de procesos educativos...”.- Karl Popper.