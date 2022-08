Gracias por su lectura y atención a estas letras. No pocos comentarios me han llegado con motivo de esta saga de textos titulados “Agenda política” y con un titulado “Joyce y la moral”. Y es que estas letras las cuales hace usted el favor de atender hoy, no son coyunturales (al menos lo intento), sino que tratan de aportarle a usted puntos de reflexión y análisis de largo aliento para su conocimiento, ...