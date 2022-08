Agenda política (13)

La cosa no es menor: ¿Los que matan, aniquilan, echan en cazos de ácido a los humanos, decapitan, queman vivas a las mujeres, les arrancan pedazos para comérselas; los que desembran a sus víctimas, los que laceran la carne hasta niveles abominables, los que lesionan hasta provocar tanto dolor y ahora sí, hasta que llega la liberadora muerta para las víctimas, tienen en su ADN enquistado el mal: así nacieron o lo adquirieron?

Lo vimos el texto pasado, un analista, Richard J. Berstein ha escrito que el mal no es una característica “ontológica fija de la condición humana”. Es decir, nace con uno, por lo cual es imposible combatirla. Nada de eso. ¿Entonces esta cualidad demoniaca y el infligir semejante dolor se aprende? Al parecer, sí. Es cuestión de educación (sin educación, pues), de formación; no raíz de nacimiento.

Involucremos y como siempre, una cosa de Dios y el cristianismo en esto de la maldad o la bondad del ser humano. Dios siente un amor especial por el pecador, por el impío, por sus renglones torcidos que necesitan amor, ayuda y esperanza; lo escuchamos siempre en los sermones dominicales porque lo leemos en no pocas partes de la Biblia; Jesucristo vino a salvar pecadores, no a justos. ¿Estos asesinos bestiales estarán en su reino y serán perdonados de acuerdo al presupuesto bíblico?

Al parecer, sí. La cosa es sencilla: Moisés y Pablo fueron asesinos. Y sobre ellos, usted lo sabe, está fundada la mayor parte del cristianismo. Avanzamos: nacimos podridos (el mentado pecado original). Seguimos podridos. No hemos caminado en lo más mínimo. ¿Santos, vidas ejemplares en la Biblia? Habría que replantearlo desde su lectura crítica y dilatada. ¿Moisés, el libertador del pueblo esclavo de Israel al cual le entregaron Tablas de Leyes y todo lo demás? Un asesino. ¿Pablo, el de Tarso? Bueno, pues era Saulo el judío y doctor de la ley. Ya luego traicionó todo y se hizo Pablo, el de Tarso. Pablo entonces es un traidor y un asesino.

¿Así o más clara nuestra condena y nuestra esencia de ser violentos? Y sí, hay gente que los admira y habla en su nombre. ¿No me cree? Pues caray, lea su Biblia. Católica, cristiana, metodista, bautista... es la misma básicamente. Moisés mató a un egipcio y luego... lo escondió en la arena viendo a todos lados, cuando no venía nadie (Éxodo 2:11-14). Ya luego se acobardó por lo que hizo. Pablo no canta mal las rancheras en su cuota de maldad: participó en la lapidación de Esteban (Hechos de los Apóstoles).

Estamos podridos. Por eso la bondad, la cultura, la civilización, la honradez, la solidaridad, la generosidad se adquiere, se cultivan. Son los valores, criterios, doctrinas las cuales nos enseñan en nuestra familia, en la sociedad, en la escuela, en el barrio con los amigos y en el trabajo cotidiano.

En la obra “El diablo y Dios”, de Jean-Paul Sartre, uno de los protagonistas alaba el mal porque es lo único, la semilla que ha crecido con la misma humanidad, mientras Dios se reservó para sí todo lo positivo. Estas notas al releerlas y trasladarlas a este texto para su edición, me han hecho gracia hoy. Me explico por qué rápidamente.

Esquina-bajan

Porque las he anudo precisamente con el Salmo 34 el cual dice a la letra: “Bendice mi alma a Jehová en todo tiempo... En Jehová se gloriará mi alma... Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre en una sola voz...” ¿Lo nota? Dios lo necesita a usted y a mí para estar sentado en su gran trono divino. Y claro que usted lo nota y creo lo sabe: Dios fue creado a nuestra imagen y semejanza porque nosotros los humanos, los poetas y rapsodas de la antigüedad, lo inventaron (lo inventamos). No al revés.

¿Dígame usted: lea su Biblia en dicho Salmo, dígame donde dice por ejemplo: “Jehová, bendice mi sesera y haz que pase el examen de Geometría Analítica Bidimensional”, donde dice “bendice mi alma y mis negocios para hacerme rico”, donde dice “bendice mis medicinas para salir adelante de esta maldita pandemia china”? Dios fue creado para halagarlo y bendecirlo y que él siga observándonos desde su dorado trono. ¿Y la maldad y la raíz del mal? Lea usted los últimos hechos bestiales realizados por el hombre, por el vecino de usted y mío en este México podrido. Nada tiene qué ver Dios con todo esto. Nada. Creo, ni le interesa.

Punto uno: en 48 horas, 15 muertos en Zacatecas (30 de julio). Usted lo sabe, antes de la llegada de Morena y David Monreal a la gubernatura, aquello era un verdadero paraíso para vivir y vacacionar. No más. Es de las entidades federativas más violentas e inseguras del país. La violencia alcanzó a una mujer, como siempre, la cual fue asesinada en el primer cuadro de la otrora bella y apacible capital de Zacatecas.

Punto dos: en Chilpancingo, Guerrero, Norma “N” de 34 años, asesinó a su bebé (lo estranguló) y lo dejó abandonado en un mercado en Ciudad Altamirano (viernes 29 de julio). Cuando las autoridades dieron con la madre del bebé, ésta confesó su delito. Se le encontraron entre sus pertenencias varios cigarros de mariguana. Andaba toda grifa, pues.

Letras minúsculas

“El mal es algo que amenaza con regresar perpetuamente en forma de dimensión espectral que sobrevive mágicamente...”.- Slavoj Zizek.