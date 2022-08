La pandemia vino a enseñar lo peor de nosotros mismos. Ya no hay evolución, sino involución. El hombre es una maravilla. Pero también, se ha convertido en una calamidad caminando. En nuestro ADN tenemos polvo de estrellas. Me resisto a creer que tenemos una molécula enquistada de maldad. Lo hemos visto en esta saga de textos: la maldad se aprende, no se nace con ella. Somos hijos de Dios altísimo. ...