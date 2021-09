Agenda política (20)

No hay respuestas, sólo preguntas. Demasiadas preguntas. Tal vez, casi todas las preguntas. Se juntaron de un solo jalón y nadie o pocos tienen las respuestas. La pandemia sigue en México tan fuerte, fiera y ruda, como siempre. Eso de las olas es algo intrascendente. Hay una sola marejada la cual no ha sido controlada jamás. Otros países lo están haciendo mejor que México, pero aquí los dislates y distractores proporcionados por Andrés Manuel López Obrador a diario, funcionan perfectamente para desviar el foco de la atención: estamos jodidos y seguimos muriendo diario todos un poco. Ya no hay sonrisa en nuestro rostro, no hay esperanza.

Me he refugiado y como siempre, en dos actividades que lo mismo son placer y se padecen al unísono. No hay contradicción de por medio. Me he refugiado en los pozos sin fondo de la literatura y de la música. La buena literatura y la excelente y siempre reconfortante música, de todo tipo de color y pelaje. La música y la literatura no arreglan nada, no sirven para nada, pero son imprescindibles para el funcionamiento de nosotros como humanos y para que el mundo se mueva. ¿Leyendo literatura y poesía se arreglan los desajustes de la vida, de nuestra vida? Definitivamente no, pero leyendo se llega a un mejor estadio que este y sí, se puede uno lamer mejor las heridas y huellas de la batalla aquí en la tierra.

Cierta vez le preguntaron al Nobel mexicano Octavio Paz que para qué diablos servían los libros, a lo cual con su sapiencia (lo parafraseo, la cita de memoria no la recuerdo textual), el poeta dijo: los libros y la poesía son importantes porque nos otorgan, nos fomentan y nos regalan la capacidad de amar. Sin duda. Y amar es un don divino y un atributo humano, sólo es un placer humano. Tener sexo por placer y amar por placer, no para procrear como un llamado de un animal de la selva. Y acomodando los libros (casi los tengo todos, para mi fortuna) salidos de la tinta del esteta mexicano, tomé uno al azar el cual lo mandé empastar en su momento en piel de becerro. Su lomo no tenía inscripción alguna, por lo cual me dio curiosidad.

A saber: “El Poeta en su Tierra. Diálogos con Octavio Paz” de la autoría de uno de los mejores reporteros en el País, Braulio Peralta. Releí algunos fragmentos de dicho libro. Vi mis anotaciones de otros momentos en los cuales puse el acento en tópicos e ideas que en ese entonces de dicha lectura me interesaban. Lea el siguiente fragmento, señor lector, y lo repito, todo, todo está en la literatura sabiéndola leer y espulgar. Una visión, la visión de un sabio profeta como lo fue Octavio Paz. Lea por favor...

“En el siglo 21 los hombres se enfrentarán a una gran amenaza, tal vez la más grande de nuestra historia desde el periodo paleolítico: la supervivencia de la especie humana. No pienso nada más en las terribles y tal vez irreparables destrucciones del medio natural por la alianza de la técnica y el espíritu de lucro del régimen capitalista, sino también en otros peligros: los avances de la biología genética...”.

Esquina-bajan

La entrevista es de 1994. Se lee con una actualidad pasmosa y claro que usted ya lo notó: las palabras de Octavio Paz se cumplieron a la perfección, los avances de la biología genética de los grandes virólogos chinos crearon un virus mutante el cual es imposible parar a casi dos años de su brote: el COVID-19. Y sí, está en juego la supervivencia de la especie humana. La línea final de ese fragmento de entrevista a Paz, es la siguiente: “Nos amenaza una nueva barbarie fundada en la técnica”. Le creemos al Nobel mexicano. Le creemos y él lo dijo en 1994.

Punto uno: escribo estas líneas el día 20 de septiembre. Para documentar nuestro optimismo, fueron 4 mil 983 nuevos contagios y la actualización de muertes, murieron 200 mexicanos en dicha jornada. Es decir, igual que siempre. Ritmo sordo, letal, monocorde, fúnebre. El registro oficial dice de más de 271 mil muertos en México por la pandemia, pero usted lo sabe, las estimaciones serias en el mundo de instituciones serias, hablan de un triple de muertos en el País. Así las cosas.

Punto dos: hay otra pandemia de la cual aquí le he dado cuenta y lo cual seguiré haciendo porque es mi trabajo. Así de sencillo. Aunque las autoridades no hagan nada al respecto (la morgue, la Secretaría de Salud de Roberto Bernal). Son los suicidios. Esa masa de humanos atiriciados de alma, cuerpo y corazón. En los últimos días han sucedido cuatro y tres arracimados en pares de días. Cuatro de ellos por esa enfermedad llamada amor. Van 93 y contando y apenas es septiembre. Vienen los días grises y plomizos de otoño e invierno y esto a mi parecer, se va a recrudecer con la pandemia letal.

Punto tres: el dinero que legítimamente nos toca como estado, AMLO se lo está quedando. Ha recortado nuestro presupuesto de manera brutal. Al gobernador Miguel Ángel Riquelme sólo le queda hacer más eficiente el gasto. Con el poco dinero que llega, hacer malabares y magia. No dudo, lo va a lograr con la ayuda de todos nosotros. Pero queda también claro que AMLO nos detesta. No hay dinero salvo para lo esencial. Por lo tanto, queda a la deriva una gran crisis de proporciones apocalípticas, la marea humana de migrantes, los cuales viven en la calle en Ciudad Acuña en cruce con Del Rio, Texas. Se habla de más de 11 mil haitianos viviendo hacinados allí, esperando ingresar al sueño americano.

Letras minúsculas

Vivimos en el reino de las sombras, de la esterilidad. La bruma nos ha enceguecido, tal vez para siempre.