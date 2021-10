Agenda política (21)

Tengo en dos libros, al menos, firmas, firmados por uno de los mejores estetas que ha dado este siglo y también, la humanidad. Tengo al menos dos libros firmados por el Nobel de literatura peruano nacionalizado español, Mario Vargas Llosa. Algunas tres veces y cuando platiqué con él en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, en años pretéritos, me trató con gentileza y donaire.

La grandeza de este tipo de hombres es eso precisamente: atentos a sus lectores, los cuales le tributamos admiración y respeto, escuchan pacientemente y no pocas veces se sorprenden de la interpretación y los acentos que pone uno en la lectura de tal o cual libro salido de su pluma fecunda. Ahora que acaba de terminar la nueva edición de la Feria Rural del Libro que promueve la Secretaria de Cultura de la señora de las culturas (más de 16 años en su puesto, puf), Ana Sofía García Camil, y al contrastar los programas en los cuales he participado en Guadalajara con los de años anteriores y éste mismo aquí en Saltillo, doy gracias a los dioses y a los hados de los libros de una cosa: he estado en el lugar justo en el momento justo en otras ferias del libro, sobre todo en Guadalajara.

Y de hecho, hubo alguna vez que esta feria de Saltillo tuvo su época de esplendor y se empezaba a cotizar en el panorama nacional. En aquellos años llegaron a venir al menos tres Premios Cervantes (recuerdo aquí estuvieron Tomás Segovia, Juan Gelman...), es decir, la antesala del Premio Nobel de Literatura. De este tamaño era el calibre. Lástima, ahora es pueblerina de a madre, como su nombre lo indica: Feria Rural del Libro de Arteaga.

Decía de mi devoción y admiración por Mario Vargas Llosa del cual tengo casi toda su bibliografía. Siempre lo leo en su texto para el diario “El País”, “Piedra de toque”, ensayos de calado centáureo los cuales son una aplanadora de pensamiento en cualquier arista y aspecto: social, político, económico, libresco, musical. Sin faltar la vertiente de viajes y eso llamado vida cotidiana. Vida al límite para vivirla. De hecho, en España acaba de aparecer una selección o antología de sus columnas. Libro ya en circulación... pero sólo en España. Al parecer ni a la ciudad de México ha llegado. Menos a la Feria Rural del Libro local.

Hace unos días en dicha columna, Vargas Llosa publicó (9 de septiembre) un texto sobre la muerte de Abimael Guzmán, el oscuro fundador del grupo de choque y terrorismo en Perú, “Sendero Luminoso.” El tipo falleció el 11 de septiembre en la cárcel en una prisión de Lima. Fue condenado a cadena perpetua. Se le acusó por la muerte de más de 70 mil peruanos en una de las peores etapas en aquel país andino. Todo, todo viene a colación por lo siguiente: ¿sabe usted como se hacía llamar semejante troglodita que hizo la vida imposible en Perú por 12 años? “La cuarta espada del marxismo”. ¿Le suena conocido lo anterior o algo que ver con “La cuarta transformación” de Andrés Manuel López Obrador? Nada, nada es gratuito.

ESQUINA-BAJAN

Punto uno: acaba de pasar el día y mes del abuelo. Hoy en México celebramos ya todo. Hay días para celebrar al perro, al gato, al padre, a la madre, al estudiante; el día para prevenir el suicidio, el día para prevenir el colesterol, el mes del testamento, el mes de la amiga y un largo y penoso etcétera. En este contexto, los datos son una granad de fragmentación en el caso de los abuelos y ancianos y por extensión, nos alcanza a todos.

Punto dos: la Federación de Pequeños Propietarios de Farmacias (sí, esas a las cuales todo mundo vamos y asistimos) dio las cifras del miedo: los medicamentos aumentaron hasta en un 40% debido a la pandemia, al tipo de cambio jamás estable, restricciones al comercio internacional, limitantes en el surtido de las sustancias activas de los medicamentos, cierre de fronteras por la pandemia china. Y sí, debido a la ineficacia de AMLO y equipo.

Punto tres: vamos hacia atrás, la pandemia no se va, se agiganta. Como no hay plan efectivo (nunca lo ha habido) de control, esto se refleja en nuestra economía y la economía es nuestro mundo cotidiano y es espejo en nuestro bolsillo, precarios bolsillos. Los datos más recientes del Inegi dicen lo siguiente: en julio, las ventas al menudeo (yo, por ejemplo, que voy a la tienda de la esquina y al supermercado hacer las compras para vivir al día) sufrieron una caída de 0.43% y acumulan dos meses en retroceso.

Punto cuatro: Eso de que Internet se convirtió en la panacea y que todo México y sus finanzas se mudaron a la red para comprar, ha sido un mito el cual ya llegó a su fin. Las ventas por Internet, catálogos impresos, televisión y similares ha sido la rama de peor comportamiento durante el mes de julio, según el Inegi. Sufrieron un revés de 10.42%, el revés más profundo en 23 meses. Así las cosas de un mundo digital que en México no cambia ni penetra por un motivo: estamos jodidos.

Punto cinco: el Centro de Estudios Económicos del sector privado (CEESP) en su nuevo documento de plano ha dicho: “La percepción de inseguridad continúa en niveles sumamente elevados...” entre 2019 y 2020 subió la llamada “cifra negra” de delitos no denunciados o que no se declaran, esta cifra se elevó de 92.4% a 93.3%. Es decir, nadie cree en las autoridades. Un botón: siguen las masacres en el país: 7 personas fueron asesinadas el día 25 de septiembre en Ciudad Juárez. Seis de ellas... calcinadas. La barbarie.

LETRAS MINÚSCULAS

“Abrazos y no balazos”. López Obrador dixit. Puf.