Agenda política (22)

Tengo un buen amigo regiomontano, de varios que tengo afortunadamente. Es ingeniero químico de profesión. Amén de ello, es un voraz lector. Es Paco de la Garza. Hace poco y en animada tertulia con él en una cafetería de San Pedro, me contó la siguiente talla la cual se cumple a la letra: “A ver maestro Cedillo, ¿cuál es la diferencia entre una disolución y una solución? La respuesta es sencilla: si metemos a dos políticos en un tanque de ácido se disuelven. Pero si los metemos a todos... ¡eso es una solución!” .

Caramba. Mueve a risa, sí, pero es una “solución” extrema. Caray, emparentada con la “solución” que ponen en práctica los tremendos y terribles cárteles del narcotráfico y aquel tipo infernal al cual usted recuerda y que se bautizó como “El pozolero”, puf. Pero bueno, era una broma. Y lo peor es eso: nuestro país, nuestro entorno ya es una broma perpetua. Habituados a los dislates diarios y mañaneros de Andrés Manuel López Obrador con los cuales distrae todo el tiempo de lo verdaderamente importante y trascendental para México, sus ocurrencias, bromas y necedades son lo que “guían” al país. Y vamos al despeñadero.

La agenda política está saturada. Pero también, la agenda social, la agenda mental, la agenda económica, la agenda mediática, la... todo está saturado y no hay para dónde hacerse. Hay muchas ollas y cacerolas en la lumbre de la ignominia y del desdén de AMLO, Morena y su presupuesto punitivo en contra de Coahuila en particular y de los demás Estados de la República no gobernados por Morena, en general. ¿Hay algo peor a lo rápidamente aquí deletreado? Sí, siempre hay algo peor: la apatía, la ignorancia y la escasa o nula participación de los ciudadanos en materia política.

La pandemia desapareció del panorama nacional con la llegada del llamado “Buen fin de semana” de compras. Hordas de consumidores abarrotaron comercios como cada año y como siempre. La felicidad de unos pocos coexistiendo con la pobreza, hambre y sufrimiento de los muchos. La diferencia en la capacidad de consumo es el marcaje de ruta en la “felicidad”. Habitamos la sociedad del consumo y la supuesta abundancia. A mayor cantidad de compras, mayor “felicidad”.

En su momento, el teórico Herbert Marcus otorgó categoría de “sociedad obscena” al capitalismo. Dicha sociedad “produce y expone indecentemente una sofocante abundancia de bienes...”. Pues sí, mientras se priva de dichos bienes a las masas de pobres que han aumentado en México por ya casi dos años de la llegada del virus chino. Llegaron los días de compras y... ya no hubo pandemia. Sí hubo y letal, pero a nadie interesa. “Interesa la economía, no la vida, maestro”. Me mandó vía mensaje el atildado profesor Orlando Rodríguez. Quien fue uno de los más activos colaboradores en el pasado triunfo de “Súper Chema” Fraustro Siller rumbo a la Alcaldía de Saltillo.

ESQUINA-BAJAN

Punto uno: interesa la economía, la marmaja, los pesos, no la vida, dijo el profesor Orlando. Le creo. Esos días del inicio de la pandemia de compras (sábado 13 y domingo 14 de noviembre) hubo los mismos muertos, los mismos números de muertos por COVID-19 de siempre: casi 300 diarios. Hay un informe reciente, “Efectos de la COVID-19 en los Sistemas Alimentarios”. Un párrafo a vuela pluma es esclarecedor, a reserva de glosarlo todo posteriormente...

Punto dos: “La pandemia ha causado serias consecuencias sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. Ha afectado los sistemas alimentarios y se ha puesto en riesgo el acceso a las personas a los alimentos...”. En traducción al lenguaje cristiano y llano: hay hambre. Ya hay hambre. La pandemia vino a agudizar la brecha social, las desigualdades y claro, se cortaron las cadenas de sumisitos. Esto del hambre y literal, se manifiesta de tiempo completo en Centroamérica y de aquí deriva un grave, gravísimo problema que ya se padece harto en el Estado: la migración.

Punto tres: escribo estas líneas hoy 16 de noviembre. He llegado a mi residencia luego de ser invitado a tomar un buen café mañanero en un restaurante del norte de Saltillo, en “El Mesón Principal”, feudo de don Braulio Cárdenas. El sabio editorialista de esta casa periodística, Carlos Alberto Arredondo, me citó a hora indecente. Casi en las penumbras al despuntar el alba. Tomé una ruta “Ramos Arizpe-Saltillo”. Junto conmigo, íbamos alrededor de 75-78 humanos asardinados (unidad 11, ticket 022867). Todos compartiendo al mismo bicho mutante y luchando codo con codo por nuestro mínimo espacio.

Punto cuatro: usted lo sabe y lo sabe el alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller: en este tipo de camiones urbanos, los asientos son para 32-35 personas. Lo cual y también debido a la pandemia, debe de ser reducido al menos al 30 por ciento de su capacidad. ¿Distancia de 1.30 metros entre humanos, gel, agua y jabón, oxígeno y ventanas abiertas y toda esa basura que se recomienda sin cesar? Aquí en el mundo real no aplica: íbamos 78 infectados.

Punto cinco: “En ese ‘Ramos Arizpe’ deben coexistir al menos cuatro variantes del bicho en el alfabeto griego, master...”. Las anteriores letras perfectamente dibujadas, son del crítico más ácido y feroz de Coahuila, Luis Carlos Plata, el cual fue su respuesta vía mensaje corto SMS, cuando le platiqué de mi penuria en dicho transporte urbano.

LETRAS MINÚSCULAS

Sin duda: importa más la economía a la vida. Pinche vida.