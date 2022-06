No hay ser humano el cual no haya pensado alguna vez en el suicidio. Ojo, reflexionado sobre él, no necesariamente pensar en el suicidio como opción de muerte, no de vida. Al día de hoy, todo mundo en todo el mundo sabe de al menos de un ser humano cercano el cual ha tenido ideas suicidas. ¿Depresión, tristeza, ictericia? Ya no es privativo sólo de personas mayores con hartos problemas cargados en ...