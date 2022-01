Agenda saturada (1)

En este país de lentejuelas y terciopelo, todo urge, todo es de inmediata atención y todo y siempre por irse al bote de la basura. No soy optimista, nunca lo he sido. ¿Estoy amargado? Pues yo creo que sí, pero controlado. Es decir, veo ínsulas de esperanza, focos de resistencia en todas las ramas y aristas posibles, veo hombres y mujeres de bien, los cuales siguen de pie en contra de cualquier política pública o bien, en contra de la injerencia de ese siempre poder brutal que es la iniciativa privada. Veo ínsulas, pero no un movimiento sólido y articulado.

¿Debo de ser optimista como aquella muchachilla trivial e inocente llamada Pollyanna, la niña huérfana de 11 años y protagonista de una novela de Eleanor H. Porter, la cual es eternamente universal porque ella representa ese optimismo ciego ante las adversidades de la vida?, ¿vida rosa? Sin duda. Es tal la influencia de este tipo de personajes (no ficticios, sino “reales”) que la conducta de esta huérfana y su pálida imitación ha desembocado en el bautizo de lo siguiente: el “Síndrome Pollyanna”.

Lo he platicado antes: aquella conducta patológica extrema donde se sublima lo positivo, un optimismo exacerbado el cual nubla la percepción de las personas y les impide ver en su justa dimensión (no quieren enfrentarse) la realidad y sus acotamientos. A esta conducta patológica también se le llama padecer pollyannismo. Lo mismo, pues. ¿Soy amargado? Lo prefiero. Prefiero mi amargura y mis toxinas, a escribirle a usted cosas “positivas” (nunca he sabido que es eso), “edificantes” y “motivacionales”.

Pero hay rueda rodando leí en esta recién pasada época de lo que ya no es ni otoño ni invierno, un libro de 1759, “Cándido”, en otras ediciones se llama “Cándido o el optimismo”, sí, de ese filósofo, poeta y rebelde con sable a la cintura: Françoise-Marie Arouet (1694-1778), y usted mejor lo conoce como el gran, el grandísimo Voltaire. Leí su pequeño opúsculo, una novela corta la cual sigue reeditándose y sigue enseñando con una mejor y más suculenta prosa a la de la señora Porter, lo mismo pero en su estado original: el optimismo es una yerba nefasta para el ser humano.

¿Qué es lo que hizo la señora Eleanor H. Porter con su novela rosa la cual ha sido llevada al cine varias ocasiones, con mucho éxito en su momento?, ¿realizó un plagio, un palimpsesto, una refundición? Lo bien cierto es que “Cándido” del inconmensurable Voltaire, sigue siendo una lectura actual porque no habla del falaz y vomitivo optimismo ciego, sino habla de entereza y carácter contra el viento adverso de todo tipo.

Veo el país con una sola lupa: me planto del lado crítico, amargo. Así me siento a gusto y a mis anchas. Dicen unos versos del siempre atrabancado y recordado Jaime Sabines: “Creer en la supervivencia del alma, o en la memoria de los hombres, es lo mismo que creer en Dios, es lo mismo que cargar su tabla mucho antes del naufragio”. ¿Usted es optimista y rehúye la compañía y charla como la mía, que soy un aguafiestas y amargado? Lea usted lo siguiente...

ESQUINA-BAJAN

Punto uno: ¿Cree usted en la justicia contra los agresores de mujeres, los temibles feminicidas, asesinos sin piedad de mujeres?, ¿cree usted en la justicia rápida, pronta y expedita de nuestro sistema judicial mexicano? La primera víctima de un feminicidio de 2021 (4 de enero), la señorita Olga Guadalupe “N”, aunque no tiene justicia a más de un año de los acontecimientos. Ella misma, madre de niños, fue arrojada de un vehículo en movimiento por su pareja, Carlos Alejandro “N”. La mujer murió por los fuertes golpes recibidos. ¿Y el victimario? Aún al día de hoy, la juez María Antonieta Leal, no dicta sentencia del caso.

Punto dos: ¿Es usted optimista y cree usted que los migrantes, todos los migrantes son almas de Dios por lo cual merecen ayuda y confort en este país abnegado que es México?, ¿nosotros los norteños somos hospitalarios y los ayudamos en su tránsito hacia una mejor vida, eso llamado “American way of life”? Pues eso, optimismo solamente. Lo bien cierto es que Coahuila es el 2º lugar nacional en secuestro de migrantes. Lo anterior en base a un análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Punto tres: con su tozudez, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado una y otra vez que los casos por la variante “Ómicron” del COVID-19 no son preocupantes porque no hay más hospitalizaciones y no hay tantas muertes. La hospitalización ronda el 14% de las camas disponibles con ventilador. Sí, pero hay una cosa palpable: la gente muere en sus casas y ya no va ni quiere ir a los hospitales. Mundo real en el “optimismo” desbocado del presidente AMLO. Van más de 300 mil muertos.

Punto cuatro: usted lo sabe, López Obrador y su equipo practican la liga menor de la avaricia, el “ahorro”. No gastan. Cuando es su obligación como gobierno: un gasto responsable. Juan de Villafranca lo ha dicho con todas sus letras: además de desarmar el sistema de distribución de medicinas, el gobierno federal no paga a la industria médica, con tal nivel de rezago que los abonos y pagos pueden superar el año de vencimiento. Un caos para todos los ciudadanos.

LETRAS MINÚSCULAS

A usted lo atropellan, pierde sus dos piernas. ¿Hay algo positivo, usted vería algo positivo y motivacional en ello? Según Pollyanna, sí. Algún día usted tuvo piernas y eso debe de darle alegría. ¡De locos!