Agenda saturada (4)

La agenda como siempre, está saturada. Muchas ollas en la lumbre, para decirlo con la expresión coloquial mexicana. ¿Por dónde empezar cuando afuera, en la calle, si usted asoma un dedo, inmediatamente será mordido por el virus chino el cual ya mutante, es una fiera carnicera imposible de parar y contener? El alfabeto griego está quedando corto. Ya nos acabamos todas letras para definir lo indefinible: la peste medieval lanzada desde China. Ellos son los dueños del mundo.

¿“Ómicron”, “Flurona”? ¿Qué sigue? El ángel de la muerte planea sobre nosotros, tristes mortales. Nunca falla. Jamás ha fallado. La muerte te carga tarde o temprano. Y siempre será temprano, aunque usted tenga 60, 72 u 81 años. Siempre quedan las ganas de vivir un poco más y disfrutar más. Aferrarse a eso llamado eternidad en esta vida terrena. El ángel de la muerte está hecho de nuestra propia carne y de nuestras mismas ideas. Por eso nos conoce tanto, por eso la muerte no es algo inmaterial, irreal, sino un objeto: un ente el cual nos llevará a la tumba, a su hades personal. El ángel de la muerte no nos engaña; lo peor: nos enamora.

Entumecidos, aletargados, atiriciados, encalmados en nuestras residencias, vemos pasar el mundo y esperamos, pacientes, nuestra muerte. ¿Vivir así es vivir? ¿Aferrarnos a la vida en estas oprobiosas condiciones? Leo un pasaje, unas líneas de ese judío el cual sobrevivió a los campos de concentración alemanes de la Segunda Guerra Mundial, Primo Levi: “Por detrás de los párpados apenas cerrados irrumpen violentamente los sueños...”

En mi caso, mi ensoñación es sencilla, demasiado sencilla y ligera: sueño con librerías abiertas de piedra, tabique, madera y hormigón; sueño con restaurantes italianos abiertos y oliendo a pan con ajo y romero, pan eecién horneado; sueño con enamorar a la bella lady la cual me enseña sus piernas redondas y torneadas en la mesa vecina y no, ni ella ni yo tenemos miedo a la mordedura del virus chino... Pero, son sueños. Casi imposibles de realizar ya. ¿Volveremos a ser los de antes? No. Soy pesimista. Lo repito: no. Para decirlo en el mejor castellano que tengo y haciendo eco de palabras cruzadas casi diario con el mejor periodista de investigación que ha dado esta tierra norteña, el ácido y erudito Luis Carlos Plata: esto ya se pudrió; esto, la vida de hoy ya se jodió.

Van las últimas noticias de este paraíso, según Andrés Manuel López Obrador, llamado México. Van las últimas noticias de esta temporada de dolor y llanto sin fin. Como siempre, no hay orden ni concierto en las notas siguientes. Se las presento como las he ido recopilando en mis cuadernos de notas. Son datos, estadísticas, números; voy de acuerdo, pero atrás de todo ello, hay seres humanos como yo y como usted señor lector, los cuales a la vez somos engullidos en más números y estadísticas las cuales usted lo sabe, van a parar a “algoritmos inteligentes” con los cuales nos tienen en la mano los grandes corporativos y no pocas veces, el mismo gobierno.

Esquina-bajan

Punto uno: la violencia y sevicia en México no tienen fin. El mal y la maldad no son una entelequia, ni es el diablo, ni Satanás, ni el infierno; el mal y la maldad son objetos, son sujetos, son reales y en México están alcanzando las cuotas más grandes de violencia extrema y sadismo. Seis de los estados con más asesinatos y violencia extrema en México, son gobernados por Morena. Dos de ellos (bueno, todos), bellos y emblemáticos: Zacatecas y Veracruz. En el primero de los gobierno David Monreal, en el segundo Cuitláhuac García. Otro es Morelos, donde “manda” Cuauhtémoc Blanco.

Punto dos: iniciando apenas año, en Zacatecas y en plena Plaza de Armas, en una camioneta nueva, dejaron 10 cuerpos. Este pasado sábado 6 de febrero asesinaron en un solo día a 19 humanos. En Veracruz el viernes 7 de enero dejaron tirados 9 cuerpos de hombres y mujeres. Eso de “abrazos y no balazos”, pues es eso: un chascarrillo bobalicón de Andrés Manuel López Obrador. En Monterrey, Nuevo León, hay gobernador virtual, Samuel García. Pero, las muertes son reales. Un día (viernes 7 de enero), Samuel “El virtual”, presumía el control de los penales del Estado, menos de cinco horas después, en el Penal de Apodaca se desató una riña que dejó más de 25 internos malheridos. A los familiares a fuera, se les cayó una puerta.

Punto tres: el hambre no es una entelequia: es un objeto, es algo real y tangible. Tan tangible, que se puede escuchar y sentir cuando rugen las tripas desesperadas. Pero, el hambre es otro ángel de la muerte, rudo y letal. Al cierre de 2021, México cerró con la mayor cifra de inflación desde 2001: 7.36%. Lo anterior superando a las siguientes naciones: Chile, España, Alemania, Italia, Estados Unidos...

Punto cuatro: pero, le tengo una buena noticia: no existimos, ni usted ni yo ni el mundo “real” en el cual estamos inmersos. Al decir de los enterados: filósofos, cineastas y escritores que han explorado lo anterior, somos simplemente una manipulación, una simulación donde se tragan nuestra energía. Lo anterior usted lo sabe, es el tema de esa saga de películas que han revolucionado el mundo y las ideas: “Matrix”. Al parecer, ha llegado la cuarta cinta. Yo he visto solo las dos primeras. No existimos. Ni usted ni yo. Tan es así, que el hombre que guía al mundo con sus ideas, Markus Gabriel, ha publicado un libro perturbador al respecto: “Por qué el mundo no existe”.

Letras minúsculas

Le estoy preparando una saga de textos al respecto. Mientras digerimos si existimos o no, hay que beber una buena copa de vino tinto.