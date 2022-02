Agenda saturada (6)

Escribo estas líneas el domingo 13 de febrero; día de “Super Bowl”. ¿Lo voy a ver y disfrutar? Lo más probable, sí. Aunque, desde mitad de temporada, mis Acereros de Pittsburgh fueron borrados del mapa merced al bajo desempeño de casi todo el equipo y he prometido no volver a verlos hasta que corran al ratonero de Mike Tomlin. Usted ha de decir que estoy loco con mis cosas y andanzas, señor lector, pero bueno, que le vamos hacer, así soy y tomo decisiones como esta, que a nadie le va ni le viene.

Pero: tomo decisiones. Y esto es precisamente un quid de la cuestión el día de hoy: tomar decisiones con la cabeza fría, el pensamiento en su punto y el corazón tibio y sin apresuramientos. La salud mental está colapsada. La economía nacional es un desastre. El bolsillo de los ciudadanos, como usted y como yo, los cuales vivimos al día, es un diario debate. ¿El amor? Pues el amor es una enfermedad, perniciosa y mortal. Recuerde usted las famosas palabras del Oficial Mayor del Congreso, Gerardo Blanco Guerra, quien me las recetó en un desayuno memorable: “No se enamore, maestro, es peligroso para la salud. Hace daño”.

Todos los males nos aquejan. ¿Regresar definitivamente a clases? Es un volado. Es un juego de azar con dos caras: vivir o morir. No hay de otra sopa, señor lector. Por eso le dije en la entrada de este texto: es cosa de tomar decisiones. Tomar las mejores providencias en este tramo de eso llamado: vida. Y la vida eterna no existe. Es el aquí y el ahora. ¿Mañana? El mañana puede ser muy tarde.

Tan tarde, que no existe. El mañana es simple deseo, desiderata. Puede ser algo sencillo: mañana no amanecer vivos. No soy catastrofista, es la realidad. Sencilla y pura. Tan sencilla y clara, como la muerte (caray, una más) de otro buen amigo mío escritor y editor en la Ciudad de México: el tremendo Carlos Martínez Rentería. Voy de acuerdo que el ingrato se raspó muy bien la vida y la última vez en saludarlo en la FIL de Guadalajara, cargaba una bolsa de plástico para cada órgano colapsado de su cuerpo, pero caramba, murió en días pasados y se siguen cargando cruces en mi panteón particular. Y sí, esto duele. Y mucho.

Como duelen los interminables e irrefrenables suicidios en la Región Sureste. Nuestra región de vida. Van 17, tomando como fecha este 15 de febrero. Es decir, cada 2.5 días, un joven o infante se suicida este año. Cada vez más jóvenes, niños ya algunos de ellos. Un menor de apenas 13 años ha sido el último al redactar estas notas. Erick Kenai lo hizo en pleno día simbólico: 14 de febrero. ¿Amor? Pues es malo para la salud, lo vimos líneas arriba. Un joven de 19 años al romper con su novia, fue y se pegó un tiro. El joven Kevin Calzada así lo hizo el pasado día 9 de febrero. ¿Y el secretario de la morgue estatal, el lagunero Roberto Bernal? Pues en su sitio. La salud mental y los suicidas ni le va ni le viene. Así las cosas.

Esquina-bajan

Punto uno: la polarización desatada en el país está en su máximo punto. Andrés Manuel López Orador así lo ha hecho. Así lo ha tejido desde siempre. Lo hace inmejorablemente. Ira, persecución, amenazas, ráfagas de violencia extrema en contra de todo mundo. Para todos tiene el ya desquiciado Presidente mexicano. Contra los periodistas y medios de comunicación, especialmente virulento. No acepta críticas ni que exhiban a su familia en eso que él decía no iban a caer: corrupción. Decían no ser iguales al PRI o al PAN... son peores.

Punto dos: la ira desatada y persecución en contra de Carlos Loret de Mola raya en la locura y obsesión. Al exhibir las supuestas entradas, emolumentos y cobros de dinero en sus trabajos periodísticos de Loret, el Presidente violó el Artículo 16 de la Constitución Mexicana. Le comento de lo anterior al hombre que más sabe sobre derecho electoral en el norte de México, Gerardo Blanco Guerra y este en un segundo, erudito, me revira: “Maestro, se han violado el Artículo 16 de la Constitución, el 69 del Código Fiscal de la federación, el 6 y 31 de La Ley de Protección de Datos Personales y hasta el 142 de la Ley de Instituciones de Crédito”.

Punto tres: el que sabe, pues sabe. Prometo, y dentro de poco, pagar a Blanco Guerra la multitud de asesoramientos de todo tipo de pelaje con los cuales me dota de municiones para mis textos. No bien le había comentado aquí en texto pasado de la escalada de violencia la cual se ha perpetuado en los estados gobernados por las huestes de AMLO; el infierno se hizo presente de nuevo en mi ciudad adorada, Zacatecas. Aquello ya se perdió y apenas en semanas gobernado por David Monreal. Mataron el fin de semana del “amor y la amistad” a cuatro universitarios de entre 21 y 25 años.

Punto cuatro: al momento de redactar esta nota, una quinta señorita universitaria, Valeria Landeros, seguía desparecida. Tragedia y dolor sin fin. Los cuatro jóvenes fueron asesinados y luego “embolsados” y dejados en la camioneta de uno de ellos. La sevicia y bestialidad en pleno de los cárteles de la droga. ¿Los jóvenes colaboraban con ellos? Eso lo tendrá que investigar la Fiscalía. Vea usted las fotografías de los muchachos: jovenzuelos. Las dos señoritas, bellas como pocas. Caray, ¿qué jodidos se gana con matar bestialmente a estos niños?

Letras minúsculas

Pues sí, un mensaje rudo de exhibir quién manda... No el gobierno morenista.