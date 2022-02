Agenda saturada (7)

Todo está contaminado y poco funciona. Con hilos y alfileres acaso, pero en Coahuila caminamos con pies seguros y el Estado resiste el ser engullido por el desastre y desmadre nacional que nos rodea. Todo está saturado. Muchas ollas no en lenta ebullición, sino calderos hirvientes hay en la lumbre de un otrora, orgulloso país. Un país ya desmoronado y en jirones, en harapos. ¿Hay culpables? Absolutamente sí: Andrés Manuel López Obrador y su corte de claques.

Todas las agendas temáticas están saturadas. La agenda política, la social, la cultural, la económica, la agenda de salud. Ni se diga este tema que usted y yo hemos explorado periódicamente: el mal y la maldad. La sevicia y brutalidad de los cárteles del narcotráfico los cuales no son molestados (“abrazos y no balazos” les ofreció como mano de saludo al inicio de su gobierno AMLO. Las consecuencias son brutales) han depredado buena parte del territorio nacional. Ellos y nadie más son los dueños y amos.

Violencia y sevicia en el país no tienen fin. El mal y la maldad no son una entelequia, ni es el diablo, ni Satanás, ni el infierno; el mal y la maldad son se tocan, son sujetos, son reales y en México están alcanzando las cuotas más grandes de violencia extrema y sadismo. Usted lo sabe y se lo platiqué en días pasados (jueves 10 de febrero), seis de los estados con más asesinatos y violencia extrema en México, son gobernados por Morena.

Dos de ellos (bueno, todos), bellos y emblemáticos: Zacatecas y Veracruz. En el primero gobierna David Monreal, en el segundo Cuitláhuac García. Otro Estado donde el mismo Gobernador ha sido ya muy expuesto en fotografías con narcotraficantes, es Morelos, donde “manda” Cuauhtémoc Blanco. Estos gobernadores, amigos y protegidos son del establo de AMLO. Se creía controlado, pero de nuevo la narcoguerra se ha hecho presente y de forma ya sofisticada en Michoacán: en sólo dos días (lunes 14 y martes 15 de febrero), es decir, en 48 horas hubo 27 asesinatos al estilo del narco.

Pero en este Estado ya sin ley como los anteriores arriba deletreados, se utilizan sofisticados vehículos blindados y artillados (los “monstruos”) y ahora, drones explosivos contra autoridades, militares y sociedad civil: de espanto ya. No hay plan para controlar la violencia, nunca lo ha habido. No lo va haber. Menos con un Presidente ocupado y preocupado defendiendo a su familia y atacando a los medios de comunicación.

Mientras López Obrador defiende a su hijo José Ramón López Beltrán y se la pasa litigando y perdiendo el tiempo en sus “mañaneras”, mientras ataca, amenaza y amedrenta... el secuestro en el país aumentó 29.5% en sólo un mes: de diciembre a enero de 2022. ¿Los Estados con mayor incidencia y decadencia moral? Michoacán, Estado de México (PRI), Oaxaca (Morena) y Veracruz (Morena). En cuanto a detenidos por el delito de privación ilegal de la libertad, disminuyeron en el mismo periodo en 72.4% (organización “Alto al Secuestro”). En cristiano: el delincuente y en México, goza de inmunidad.

Esquina-bajan

Punto uno: La pandemia sigue y va a seguir por al menos diez años. Aquí se lo he referido varias veces. El virus chino muta y se alimenta de los vacunados y no vacunados. De eso no hay duda. Se alimenta de todos, pero hay algo importante que es de sentido común: cuando un vacunado con dos o tres vacunas diferentes contrae el bicho y sigue viviendo, al expelerlo lo manda mutado y fortificado al aire libre (Laboratorio Nacional del Noreste del Pacífico del Departamento de Energía de EEUU).

Punto dos: Un 21% de los contagios de nuevos casos de COVID-19 pertenecen al sublinaje BA.2 de la variante Ómicron. Según datos de la OMS. Y mientras usted se preocupa por estar vivo y con mediana salud, realizando trámites en “línea” para no contaminarse, alguien siempre gana. De hecho, ellos han sido de los grandes ganadores con esta pandemia: los bancos. Como todo es a un “clic de distancia” y todo mundo tuvo miedo o tiene de salir de sus residencias fortificadas, la banca ganó en 2021... 182 mil millones de pesos. Dinero real, no virtual.

Punto tres: La ola de violencia e impunidad siguen. Siguen muertos y ejecutados. Por ello, es de agradecer la calma y tranquilidad de la cual gozamos en Coahuila y en Saltillo. ¿Es el paraíso? No. Pero se mantiene firme la entidad y la región con la mano dura de Miguel Ángel Riquelme, la seriedad y presencia del Alcalde de Saltillo, “Súper Chemota” José María Fraustro Siller y la ejecución de planes y estrategias por parte del Alcalde de Ramos Arizpe, José María “Chema” Morales y sus equipos de trabajo que los rodean. De haber votado por “DJ Bigotes”, Armando de Guadiana y Tijerina ¿cómo estaríamos hoy en Saltillo, igual que en Zacatecas otrora la ciudad más bella y apacible para vivir?

Punto cuatro: en las primeras seis semanas de este 2022, cinco asesinatos de periodistas. Este es el “paraíso” de López Obrador. El mundo ha levantado la voz y exigen justicia y protección a los compañeros escritores y periodistas. Todo mundo en pie de lucha y guerra... menos aquí, en México, donde AMLO marca agenda con su verborragia distractora.

Letras minúsculas

Insisto, la única solución a nuestros males son dos vías que se cruzan: educación y cultura.