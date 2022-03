Agenda saturada (8)

No hay tregua ni reposo. Es como si usted fuese conductor de un bólido como los autos de las 24 Horas de Daytona. Por citar la más famosa competencia de este tipo de autos. Son pistas, óvalos de velocidad pura y extrema. Usted se sube, enciende su auto y... aquello a 320 kilómetros por hora no tiene fin. Vuelta tras vuelta. Defensa con defensa de auto, milimétricamente y merced a la gran pericia de los pilotos, van cortando el aire uno atrás de otro para ahorrar un mililitro de gasolina y así hacer el rebase final.

La metáfora es la siguiente entonces: así estamos nosotros los humanos hoy en día, concentrados y a una velocidad turbo. ¿Usted se duerme, se descuida un segundo? Los autos de atrás pasarán sobre sus huesos, sobre su chatarra. No hay tregua ni reposo. Así tenemos que vivir: concentrados, ser inteligentes y trabajar. Nada más. Gracias por leerme. Gracias por su atención a mis textos. Todo urge y es de inmediata atención. Y le vuelvo a insisir en lo importante, tome usted sus decisiones. Decisiones que no son para el fin de semana ni para el próximo mes, no; son para hoy y el ahora. Es un poeta y no un político quien lo clarifica: “no pasaremos el verano en este país avaro donde nunca seremos más que novios huérfanos...” Versos de Arthur Rimbaud.

Tal vez y sólo tal, vez no volveremos a ver un verano más. Pero tampoco las navidades, el otoño, un buen concierto de jazz de Diana Krall, contemplar el verdor de la primavera... ¿Motivos? Pues uno solo: las muertes por COVID-19 y su variante más fiera, Ómicron, siguen a la orden del día... aunque nadie se cuida ya. Tomemos y al azar, un día. El pasado día jueves 17 de febrero. ¿Muertos por la mordedura del nanobicho chino? 470. Es decir, igual que siempre. Igual que cuando inició esta pandemia oriental. Pero, ya nadie se cuida y ya pocos siguen confinados. Las restricciones en los espacios públicos y privados, casi son nulos.

El investigador Michael Bang Petersen así lo ha escrito: “Dado que las vacunas contra el COVID-19 son eficaces para prevenir la enfermedad grave, pero menos eficaces para prevenir las infecciones, la propagación continúa del coronavirus en poblaciones con altos índices de vacunación...” Así de claro es el asunto: la pandemia, la crisis de salud va a seguir y no hay cura alguna. Las vacunas de agua de horchata son un “mejoralito” en el mejor de los casos, pero los contagios y muertes siguen. Van a seguir.

¿Usted piensa que no hay esperanza? Pues tiene razón. Se avecina una primavera y verano ardiente. Y usted lo sabe: no hay agua. Aquí ya no llueve. Un estudio reciente de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA) revela algo perturbador: el sur de Estados Unidos y nosotros, como norte de México, estamos sufriendo la peor sequía.... ¡en mil 200 años! tal vez y pronto, seamos sólo pueblos fantasmas. Únicamente los nativos necios y obcecados de este inmenso y bello desierto vamos a quedar calcinándonos aquí, lamiendo nuestras llagas al vivo sol y con el sudor escurriendo en nuestras manos y frente.

Esquina-bajan

Punto uno: los datos recientes del INEGI son brutales: tiene el país record de empleo informal. La suma de las personas en todas las modalidades de empleo informal ascendió a 31 millones 609 mil personas en el cuatro semestre de 2021. 7.3 por ciento más que en el año 2020 cuando llegó el virus chino. Y creo usted ya lo notó: la Tasa de Informalidad representa el 55.8 por ciento de la población ocupada. Mientras todo se desmorona, Andrés Manuel López Obrador sigue regalando dinero a manos llenas a sus millones de becarios.

Punto dos: líneas arriba cité al poeta Arthur Rimbaud. El poeta maldito por antonomasia. Su meteórica carrera literaria duraría un soplo: apenas tres años. Pero su influencia es tal, su genio y letras tan poderosas, que perfiló precisamente esto que hoy somos. Escribió a mata caballo entre el fin, los estertores de las ciudades dieciochescas y los atisbos de las metrópolis que irrumpieron en los albores del siglo XX. Arthur Rimbaud ve dicho cambio, dicha fantasmagoría la cual nos habría de engullir.

Punto tres: en sus textos aparece el vértigo de la ciudad, los cambios e innovaciones En la ciencia, la electricidad, las colmenas de obreros, los escenarios públicos de prostíbulos, la nueva relajación moral. En uno de sus textos emblemáticos (todos lo son) de “Iluminaciones”, deletrea: “Así es como, desde mi ventana veo espectros nuevos circulando a través del espeso y eterno humo de carbón...”

Punto cuatro: Esos espectros, esos zombis somos nosotros deambulando entre el humo de la contaminación, la lluvia ácida de calor y moscas mutantes y dentro de poco, estaremos deambulando con nuestra pequeña muerte... a oscuras. Según un estudio de la Concamin, de aprobarse la Reforma Eléctrica de AMLO, sería tan perjudicial para el país, que para el próximo año habría apagones y cortes de electricidad (análisis de Régulo Salinas).

Punto cinco: “Esto (la iniciativa de Reforma Eléctrica) está obviamente siendo un freno para planes de inversión de empresas multinacionales y de empresas mexicanas. Palabras textuales de Guillermo Ortiz, asesor Senior y Miembro del Consejo de BTG Pactual México.

Letras minúsculas

“La ciudad, con su humo y el ruido del trabajo, nos guía muy lejos por los caminos”. Arthur Rimbaud.