Agenda social (11)

Educación. Todo es cuestión de educación, valores, criterios, doctrinas; cultura en general, pues. Usted lo sabe, cultura no es ir a un museo y ver o admirar los polvosos calzones de don Venustiano Carranza o admirar la levita ajada de Benito Juárez, admirado por Andrés Manuel López Obrador en algunas cosas. Cultura no es asistir a un buen concierto de ópera (ya no hay). Tener cultura no es leer puntillosamente al divino ciego Homero. Aunque, todo lo anterior sí lo es, también lo es. No hay contradicción de por medio en lo antes escrito.

Cultura, usted lo sabe mejor que yo, lo es todo: modos de comer, modos de bailar, modos de ir al baño, modos de leer, modos de componer música. Tener cultura o la manifestación de la cultura es toda expresión del ser humano; lo anterior en su definición antropológica. La educación, como la cultura, se va aprendiendo y disfrutando (o padeciendo, según sea el caso en ocasiones) desde que se nace. La cultura y la educación se aprende en los primeros años de vida del niño (recuerde usted aquello que definió Julia Kristeva, “Infancia es destino”, un libro extraordinario hoy en el polvo del olvido de maestros y alumnos por igual, puf), por lo cual la educación y la cultura no la otorgan en la escuela (eso es ya luego y no siempre) sino el entorno familiar.

Recuerde usted lo que dijo el cínico, sabio y amargo de Mark Twain, “interrumpí mi educación cuando empecé a ir a la escuela”. La cita no es textual, aunque la haya entrecomillado, pero refleja el espíritu de lo que hablo. Para mi desgracia, mi memoria ya de tan vieja, no recuerda las letras y su orden en esta cita, y como también usted lo sabe, no tengo Internet y esas cosas donde apenas tecleando aparece todo encapsulado y en un segundo. Soy primitivo y así me quiero quedar por el resto de los pocos o muchos años de mi lograda vida.

Todo lo anterior sirve para contextualizar lo siguiente: días negros se abaten en todo México con la maldita pandemia china la cual ha puesto nuestra vida en pausa eterna. Se quiso o se ha querido regresar a eso llamado “normalidad” poco a poco y la verdad, el virus chino creado en laboratorio, ha sido tan bravo y mutante, que es más “inteligente” que los humanos que tratan de contrarrestarlo o atajarlo. Al menos.

Se quiso regresar a clases presenciales, regresar a tomar clases como Dios manda... y ha sido un caos seguido de tragedias humanas en todo el país, no sólo aquí en el vecindario. ¿Qué hacer, de quién es la culpa, por ejemplo de la dolorosa muerte de la adolescente de 17 años en días pasados, Frida “N”, alumna de la UTC local? No hay culpables, es sólo el amargo sabor de algo que a todos nos va a llegar y constatar: la muerte. Leo a Séneca, Lucio Anneo Séneca: “...no es forzoso conservar la vida, pues lo importante no es vivir mucho sino vivir bien”. ¿Ha sido una imprudencia y audacia volver a las aulas en todo el país? No lo sé. Cada quien tendrá su respuesta de ello. Es decisión personal si se es adulto o bien, decisión de los padres al mandar a sus hijos a la escuela con todos los peligros que ello lleva.

ESQUINA-BAJAN

Punto uno: usted lo sabe si me ha leído, a mí me interesan pocas cosas en la vida, tan pocas, que se han reducido dramáticamente a tres o cuatro estamentos. Uno de ellos es escribir y presentarle aquí mis textos o análisis sobre la sociedad, educación y cultura en general. ¿La política? Pues nunca me ha interesado, pero es necesario abordarla. La política tal como se practica en nuestro país (y en muchos lugares del mundo, vaya) es insana, primitiva, pedestre y la verdad, quita el tiempo de mejores lecturas y ocupaciones. Pero es necesario hacerlo para que usted tome sus mejores decisiones.

Punto dos: tal vez y a partir del próximo texto, iniciemos aquí una “Agenda educativa” y vaya que hay muchos tópicos por desplumar y abordar. ¿Por qué si todo mundo sabemos, eso creo, que la educación y la cultura en nuestros niños y jóvenes es la única manera de salir adelante en nuestro entorno y en el país, por qué si todo mundo lo repetimos hasta el hartazgo, por qué no se hace y no se cumple a cabalidad?

Punto tres: en Yucatán, siete maestros se reportaron contagiados de coronavirus en la Escuela Secundaria Técnica No.4 (2 de octubre). 7 maestros contagiados... pero un conserje ya muerto. En medio de este pandemónium y en dicha escuela también, un joven tuvo que regresarse porque presentaba síntomas de tener el virus en su cuerpo. Y entonces insisto con mi argumento de letras en el inicio de este texto ¿y la educación familiar, la toma de decisiones, la responsabilidad civil, personal y familiar? Lo grave es eso: ya hartos los muchachos y sus padres con este aislamiento de miedo, no se toma en cuenta la precaución y prevención. Si hay síntomas, por mínimos, se debe reportar a autoridades de salud y educativas, caray.

Punto cuatro: repito el estribillo machacón: todo mundo sabemos que hay que apostar por los niños y jóvenes, eso llamado el “futuro de México”. Futuro que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... está escamoteando en su proyecto de Presupuesto 2022. AMLO le está apostando sólo a una cosa: el voto clientelar de los ancianos. Para este 2022, el pago a ancianos será el 20.2 por ciento del presupuesto total. Para el 2024 será del orden de más del 6 por ciento del PIB. Ojo, del PIB total. Es decir, la mitad del dinero recaudado por el gobierno federal. ¿Y los jóvenes? ¿Dónde su rebeldía?

LETRAS MINÚSCULAS

Mucho por explorar. Espere usted aquí mi “Agenda educativa”.